Эстония получила первый самолет М28

12 марта 2019 года на эстонском аэродроме Эмари состоялась церемония передачи Соединенными Штатами ВВС Эстонии первого легкого транспортного самолета С-145А Skytruck, ранее эксплуатировавшегося Командованием специальных операций ВВС США. С-145А - обозначение самолета польского производства PZL Mielec М28 Skytruck ("вестернизированного" варианта выпускавшегося заводом PZL Mielec по советской лицензии самолета Ан-28). Второй самолет С-145А должен быть передан Эстонии позднее в 2019 году.

Первый переданный Эстонии с хранения ВВС США легкий транспортный самолет С-145А Skytruck польского производства (PZL Mielec М28 Skytruck). Самолет получил эстонскй бортовой номер "44". Эмари (Эстония), 12.03.2019 (с) министерство обороны Эстонии

В церемонии приняли участие министр обороны Эстонии Юри Луйк, посол США в Эстонии Элизабет Хорст, командующий вооруженными силами Эстонии генерал Бриг. Мартин Херем, командующий ВВС Эстонии полковник Рииво Вальге и директор по закупкам американской Сьерра-Невада Corporation (на контрактной основе отвечающей за поставку и сопровождение эксплуатации самолетов бывших американских самолетов С-145А иностранным государствам) Мария Штейнхофф.

Напомним, что соглашение о передаче Эстонии американским министерством обороны двух самолетов С-145А было подписано Государственным центром оборонных инвестиций Эстонии (Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus - RKIK - закупочным ведомством в подчинении министерства обороны Эстонии) в феврале 2017 года.

Самолеты М28 переданы Эстонии в рамках американской программы передачи излишков военного имущества Excess Defense Articles (EDA) с хранения 309-й группы ВВС США (309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group - AMARG) на известном "кладбище самолетов" на авиабазе ВВС США Дэвис-Монтан штат (Аризона). Остаточная стоимость передаваемых двух самолетов постройки 2009 года в рамках EDA составляет 6 млн долл. Самолеты переданы на безвозмездной основе, но эстонская сторона взяла на себя расходы на расконсервацию самолетов, приведение их к летной годности и доставку в Эстонию. Оба М28 должны заменить в составе ВВС Эстонии два до сих пор используемых старых советских самолета Ан-2.

Ранее американцы предлагали передачу Эстонии для замены Ан-2 по той же программе EDA двух легких транспортных самолетов Short С-23В+ Sherpa из наличия армейской авиации Национальной гвардии США. Однако данное предложение было отвергнуто эстонской стороной, поскольку самолеты С-23В+ были сочтены слишком старыми (постройки начала 1990-х годов) и неудовлетворяющими эстонские требования, и теперь Эстонии взамен передаются два самолета М28.

Польские самолеты PZL Mielec М28 Skytruck новой постройки были закуплены в количестве 17 единиц для Командования специальных операций ВВС США (US Air Force Special Operations Command - AFSOC) в 2009-2011 годах для использования в качестве легких транспортных под обозначением С-145А Skytruck. Однако AFSOC быстро разочаровалось в самолетах М28 - сообщалось, что они имели проблемы с техническим обслуживанием и низкий с точки зрения ВВС США уровень эксплуатационной готовности. В результате самолеты М28 использовались на активной службе в AFSOC по прямому назначению очень недолгое время, эксплуатируясь в 318-й эскадрилье специального назначения 27-го крыла специального назначения и в 551-й эскадрилье специального назначения Центра боевой подготовки специального назначения ВВС (Air Force Special Operations Air Warfare Center), обе эти эскадрильи базируются в Кэнноне (Нью-Мексико). Один самолет С-145А был потерян в аварии в Афганистане 18 декабря 2011 года. Уже в январе 2013 года все оставшиеся 16 самолетов М28 из этих эскадрилий были переданы в состав 6-й эскадрильи специального назначения 1-го крыла специального назначения на авиабазу Дюк-Филд (Флорида), где эти машины использовались в качестве учебных и для квалификационных полетов, а также для подготовки резервистов в 711-й эскадрилье специального назначения 919-го резервного крыла специального назначения AFSOC.

В 2015 году AFSOC приняло решение вывести из эксплуатации 11 из 16 самолетов С-145А, которые в том же году были перегнаны в состав 309-й AMARG на авиабазу ВВС США Дэвис-Монтан, где поставлены на хранение. Остальные пять самолетов еще некоторое время летали в качестве учебных в составе 711-й эскадрильи 919-го резервного крыла специального назначения на Дюк-Филд, но в 2017-2018 годах они были также отправлены на хранение.

В качестве легких транспортных самолетов AFSOC С-145А заменены приобретенными Командованием в 2011-2013 годах с коммерческого рынка 17 турбовинтовыми региональными пассажирскими самолетами Dornier Do 328 (получили в ВВС США обозначение С-146А Wolfhound), а также приобретаемыми в последние несколько лет турбовинтовыми самолетами Pilatus PC-12 (обозначение U-28A).

В августе 2016 года были опубликованы документы министерства обороны США, согласно которым девять самолетов М28 (С-145А) должны были быть переданы в рамках программы EDA с хранения иностранным государствам - три Кении (Кения запрашивала получение шести машин), и по два Эстонии, Коста-Рике и Непалу. Кроме того, в июле 2016 года корпорация Sierra Nevada получила контракт министерства обороны США на поставку Иордании одного самолета М28 с хранения. Фактически, по известным данным, к настоящему времени три самолета переданы Иордании и два Непалу, передача трех самолетов Кении ожидается в 2019 году.

На церемонии передачи Эстонии с хранения ВВС США первого легкого транспортного самолета С-145А Skytruck польского производства (PZL Mielec М28 Skytruck). Эмари (Эстония), 12.03.2019 (с) министерство обороны Эстонии