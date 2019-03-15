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15.03.2019
Интерфакс-АВН

США планируют испытания двух ракет, запрещенных ДРСМД - АП

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Запуск ракеты "Першинг-2"
Запуск ракеты "Першинг-2".
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - В текущем году Пентагон планирует провести летные испытания двух ракет, которые в течение 30 лет были запрещены Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщило агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на источники в Минобороны США.

При этом, отмечает АП, испытания могут начаться еще до того, как договор прекратит свое действие в августе, о возможности чего заявили США и Россия.

Источники на условиях анонимности сообщили, что одна из низколетящих крылатых ракет имеет предполагаемую дальность полета в 1 тыс. км. Вторая является баллистической ракетой, способной преодолеть расстояние от 3 до 4 тыс. км. Испытания, предварительно, намечены на август.

В ходе испытаний ракеты не будут нести ядерные заряды, предупредили источники.

Представители Пентагона заявили, что США еще не консультировались со своими союзниками в Европе и Азии по вопросу о развертывании новых ракет на их территории. В настоящее время НАТО изучает последствия прекращения действия ДРСМД и изучает возможные ответные меры.

Один из источников отметил, что баллистическая ракета средней дальности может быть развернута на Гуаме, чтобы представлять потенциальную угрозу для Китая и России, сообщает агентство.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Китай
Россия
США
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
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