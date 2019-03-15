Делегация РАН обсудила с коллегами из НАСА лунную программу и работы по Венере

Вашингтон/Москва. !4 марта. ИНТЕРФАКС - Делегация Российской академии наук во время встречи с коллегами из НАСА обсуждала вопросы исследования Луны и Венеры, сообщил "Интерфаксу" президент РАН Александр Сергеев.

"Предметом обсуждения были сотрудничество в рамках лунных программ двух стран и продолжение работ по Венере", - сказал он.

"Было ясно, и это отмечали американские коллеги, что космос вне политики. Американские коллеги подтвердили, что совместная работа в космосе уже много лет объединяет нас, и никакая политика при этом роли не играет", - подчеркнул президент РАН.

А.Сергеев напомнил, что США планируют в 2028 году запустить астронавтов на Луну и разместить там постоянно действующую станцию, и в РФ также запускается лунная программа. "И мы, и американские коллеги твёрдо убеждены, что для разработки лунных программ необходимо иметь две транспортные системы. Жизнь показала, что когда в США произошла авария по "шаттлам", российская транспортная система доставляла американских астронавтов на МКС", - отметил он.

В рамках этой темы, пояснил А.Сергеев, обсуждался вопрос о научной программе исследования поверхности Луны. "Речь идёт о поисках воды на поверхности Луны и об исследовании метеоритов, долетающих до Луны. Это даст возможность точнее определить состав космических тел, так как на подлёте к Луне те не проходят ту атмосферу, которую они встречают, подлетая к Земле", - заявил он.

По его словам, участники встречи решили объединить совместные усилия по созданию полновесной программы исследования Луны, в частности, обсуждается вопрос о размещении приборов на этом спутнике Земли. В первую очередь это касается размещения на обратной стороне Луны приборов, которые будут принимать и искать сигналы из космоса.

Президент РАН также сообщил, что в России планируется в рамках лунной программы провести несколько запусков в сторону Луны, и американские коллеги предложили разместить на этих аппаратах их оборудование.

А.Сергеев добавил, что в начале будущего года предполагается создать совместную группу специалистов "для проведения мозгового штурма по обсуждавшимся вопросам".

Говоря о исследовании Венеры, А.Сергеев сообщил, что в настоящее время работает совместная команда, которая обсуждает вопросы, "связанные с разработкой посадочной платформы и создания орбитальных спутников вокруг Венеры. "Это касается создания беспилотных средств для облёта планеты", - пояснил глава РАН.

На встрече, заявил он, "в частности обсуждали технологические средства, которые необходимы для работы по проекту".

А.Сергеев сообщил, что в октябре этого года будет создана совместная рабочая группа для проведения "мозгового штурма" по обсуждавшимся вопросам и разработке сметы, которая будет представлена НАСА и" Роскосмосу".

Президент РАН отметил, что во время встречи "было полное взаимопонимание двух сторон". Он еще раз подчеркнул, что американская сторона отметила, что "никакая политика в исследовании космоса роли не играет.

А.Сергеев сообщил, что 14 марта делегация перелетает на Западное побережье США, где предстоят три встречи по обсуждению вопросов, связанных с "фундаментальными исследованиями в области физики и астрофизики".

Кроме того, российские медики обсуждают с американскими коллегами вопрос о сотрудничестве в области исследования мозга.

А.Сергеев добавил, что вопрос о представительстве РАН в США во время этой поездки делегацией не обсуждался.