Сенат США принял резолюцию о прекращении американской поддержки Саудовской Аравии в конфликте в Йемене
Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Сенат США проголосовал за принятие резолюции, которая потребует от президента Дональда Трампа прекратить поддерживать коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией в Йемене, сообщает The Hill.
В поддержку резолюции выступили 54 сенатора, 46 высказались против.
Один из авторов законопроекта сенатор Берни Сандерс назвал голосование Сената в среду "чрезвычайно важным днем".
"Мы можем, наконец, начать процесс подтверждения ответственности Конгресса за ведение войн. Как должен знать каждый школьник, Статья 1 Конституции четко гласит, что именно Конгресс, а не президент, имеет право объявлять войну", - сказал Б.Сандерс.
Теперь резолюция должна пройти голосование в Палате представителей США.
Впервые документ был вынесен на рассмотрение в декабре 2018 года, но тогда он не был поддержан палатой представителей США, контролируемой республиканцами. В этом году резолюция была представлена новому составу Конгресса США.
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