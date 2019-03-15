Сенат США принял резолюцию о прекращении американской поддержки Саудовской Аравии в конфликте в Йемене

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Сенат США проголосовал за принятие резолюции, которая потребует от президента Дональда Трампа прекратить поддерживать коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией в Йемене, сообщает The Hill.

В поддержку резолюции выступили 54 сенатора, 46 высказались против.

Один из авторов законопроекта сенатор Берни Сандерс назвал голосование Сената в среду "чрезвычайно важным днем".

"Мы можем, наконец, начать процесс подтверждения ответственности Конгресса за ведение войн. Как должен знать каждый школьник, Статья 1 Конституции четко гласит, что именно Конгресс, а не президент, имеет право объявлять войну", - сказал Б.Сандерс.

Теперь резолюция должна пройти голосование в Палате представителей США.

Впервые документ был вынесен на рассмотрение в декабре 2018 года, но тогда он не был поддержан палатой представителей США, контролируемой республиканцами. В этом году резолюция была представлена новому составу Конгресса США.