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15.03.2019
Интерфакс-АВН

Сенат США принял резолюцию о прекращении американской поддержки Саудовской Аравии в конфликте в Йемене

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Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и Дональд Трамп
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд награждает президента США Дональда Трампа высшей наградой Cаудовского королевства - орденом короля Абдулазиза аль-Сауда. Эр-Рияд, 20.05.2017.
Источник изображения: Evan Vucci / AP

Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Сенат США проголосовал за принятие резолюции, которая потребует от президента Дональда Трампа прекратить поддерживать коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией в Йемене, сообщает The Hill.

В поддержку резолюции выступили 54 сенатора, 46 высказались против.

Один из авторов законопроекта сенатор Берни Сандерс назвал голосование Сената в среду "чрезвычайно важным днем".

"Мы можем, наконец, начать процесс подтверждения ответственности Конгресса за ведение войн. Как должен знать каждый школьник, Статья 1 Конституции четко гласит, что именно Конгресс, а не президент, имеет право объявлять войну", - сказал Б.Сандерс.

Теперь резолюция должна пройти голосование в Палате представителей США.

Впервые документ был вынесен на рассмотрение в декабре 2018 года, но тогда он не был поддержан палатой представителей США, контролируемой республиканцами. В этом году резолюция была представлена новому составу Конгресса США.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
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Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
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