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15.03.2019
Интерфакс-АВН

В ближайшие выходные в Венесуэле пройдет вторая фаза военных учений - вице-президент страны

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Мадуро лично инспектирует состояние вооруженных сил Венесуэлы
Мадуро лично инспектирует состояние вооруженных сил Венесуэлы.
Источник изображения: Miraflores Palace/Reuters

Мадрид. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Вторая фаза военных учений пройдет в ближайшие выходные дни в Венесуэле, сообщил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.

"В ближайшие выходные дни под кодовым названием Ana Karina Rote будут возобновлены военные учения в их второй фазе", - цитируют заявление чиновника местные СМИ.

Согласно сообщениям, в ходе учений будут отрабатываться действия по защите электросетей и инфраструктуры снабжения водой.

Учения пройдут на фоне завершившегося в среду "блэкаута", вызванного аварией на крупнейшей в стане ГЭС "Эль-Гури". По мнению венесуэльских властей, авария стала следствием диверсии.

Первый этап военных учений в Венесуэле прошел в феврале текущего года.

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