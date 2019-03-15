США и Польша ведут переговоры о создании военной базы

Вашингтон и Варшава ведут переговоры о размещении постоянного американского контингента в Польше.

Подготовка соглашения может занять от шести месяцев до года, передает "Федеральное агентство новостей".

13 марта заместитель министра обороны США Джон Руд обудил данный палн в Варшаве на встрече с официальными лицами.

"Мы надеемся, что после этой встречи у нас будет прочный фундамент для дальнейшей работы", — сказала помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбаргер.

В настоящее время на территории Польши расквартированы около 4,5 тыс. военных США. Они находятся в составе американской бронетанковой бригады и многонациональной батальонной группы.

9 февраля министерство обороны Польши сообщило о закупке у США ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS.

Перед этим американский Госдеп одобрил поставку Варшаве 20 ракетных систем на сумму $655 млн. Республика также получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты.

Министерство обороны России подчеркивает, что, размещая пусковые установки ПРО на территории Румынии и Польши, Вашингтон нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).