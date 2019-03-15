Войти
15.03.2019
Известия.ru

Глава РАН рассказал о цене российско-американской миссии на Венеру

642
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Совместная российско-американская миссия по изучению Венеры обойдется примерно в $1 млрд. Такие данные привел глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Проектирование миссии ведется уже несколько лет, рассказал Сергеев. В ее рамках планируется отправить на Венеру спутник, спускаемую платформу, зонды и беспилотный аппарат, передает ТАСС. Сроки ее начала пока не установлены, ориентировочно это произойдет около 2030 года.

Сейчас специалисты решают, как страны разделят расходы на программу, отметил глава РАН.

В феврале специалисты НПО имени Лавочкина предложили создать в России венероход. По их словам, аппарат должен передвигаться по грунту планеты и иметь возможность работать при экстремальных температурах.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
НПО Лавочкина
Похожие новости
18.02.2019
"Обрезали под ноль": кто убивает научный космос
31.07.2018
Сборка «ЭкзоМарса-2020» начнется в Италии в первые месяцы 2019 года
05.05.2016
Интервью. Гендиректор «Информационных спутниковых систем имени Решетнева» Николай Тестоедов
17.11.2015
Метеорология попала под санкции
21.01.2015
Россия готовит станцию для изучения Венеры
02.04.2007
Корпорация нерешенных проблем
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"