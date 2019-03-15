Глава РАН рассказал о цене российско-американской миссии на Венеру
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Совместная российско-американская миссия по изучению Венеры обойдется примерно в $1 млрд. Такие данные привел глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.
Проектирование миссии ведется уже несколько лет, рассказал Сергеев. В ее рамках планируется отправить на Венеру спутник, спускаемую платформу, зонды и беспилотный аппарат, передает ТАСС. Сроки ее начала пока не установлены, ориентировочно это произойдет около 2030 года.
Сейчас специалисты решают, как страны разделят расходы на программу, отметил глава РАН.
В феврале специалисты НПО имени Лавочкина предложили создать в России венероход. По их словам, аппарат должен передвигаться по грунту планеты и иметь возможность работать при экстремальных температурах.
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