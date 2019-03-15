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15.03.2019
Российская газета

Корпус морской пехоты США лишился самолетов РЭБ

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Источник изображения: US Marine Corps

Корпус морской пехоты США снял с вооружения свой последний самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Grumman EA-6B Prowler.

Как сообщает портал FlightGlobal, машина была приписана к эскадрилье VMAQ-2 на базе "Черри-Поинт" в Северной Каролине. Самолеты данного типа были приняты на вооружение корпусом морской пехоты еще в 1977 году, в общей сложности он получил 48 единиц такой техники.

Теперь функции РЭБ должен взять на себя палубный истребитель F-35B, а специализированных самолетов для этого у морских пехотинцев не будет. Отметим, что всего для вооруженных сил США с 1966 по 1991-й годы было построено 170 самолетов Grumman EA-6B Prowler, ВВС полностью отказались от них в 2015-м.

Основным "оружием" данной машины была тактическая система установки помех, способная подавлять сигналы сразу с пяти установок радиолокационного слежения. Эта система неоднократно модернизировалась со временем.


Алексей Иванов

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35B
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