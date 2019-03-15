Войти
15.03.2019
Военное обозрение

В США заявили, что Китай способен вести шпионаж через подводные кабели

577
0
0

Как сообщает американская деловая газета The Wall Street Journal, между Соединёнными Штатами и Китаем началась новая фаза борьбы за осуществление контроля над глобальными сетями связи, от которых зависит работа Интернета.

Издание пишет, что американские эксперты в области безопасности выражают озабоченность незащищённостью кабельных систем, проложенных под водой, от шпионажа. Больше всего их беспокоит тот факт, что к созданию этих систем имеет непосредственное отношение китайская компания Huawei. Вашингтон подозревает Пекин в том, что последний может использовать доступ к подводным кабелями для перехвата информации.

Пока США делает всё возможное, чтобы помешать Huawei Technologies в создании системы мобильной связи следующего поколения (5G), специалисты китайской компании достаточно успешно занимаются созданием сети подводных кабелей, и под их контролем находится весь объём интернет-трафика, пишет американская газета. Как считают сотрудники органов безопасности США, это не исключает возможности шпионажа в пользу Китая.

В этой связи, как заявил директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина (William R. Evanina), для американских властей приоритетной задачей является обеспечение безопасности подводных кабельных систем, по которым передаётся большой объём информации.

Источник изображения: https://ru.depositphotos.com

Напомним, что ранее в США заявляли о "возможностях" со стороны России "вмешаться" в работу подводных кабелей и перехватывать сигналы американской связи.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Проекты
ИТ
Похожие новости
09.11.2016
Небо в алмазах
25.02.2016
Вызов принят
15.07.2015
Таинственный агрессор
17.11.2014
Меньше 10 лет разрыва между Китаем и США, двигателями Taihang оснащаются три типа самолетов – эксперт
13.11.2014
Китайские палубные истребители J-15 находятся в серийном производстве
14.06.2007
Русский истребитель американской гегемонии в воздухе
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"