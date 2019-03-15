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15.03.2019
Военное обозрение

Индийский Tejas собирается составить конкуренцию Як-130 в Малайзии

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В Индии заявили о том, что истребитель Tejas будет сражаться с российским УБС Як-130 за малайзийский рынок. Напомним, накануне на "Военном обозрении" вышел новостной материал, в котором сообщалось о высказанной ВВС Малайзии заинтересованности в российском учебно-боевом самолёте. Российский Як-130 в боевом исполнении будет продемонстрирован на международной выставке LIMA-2019.

Источник изображения: ВВС Индии

Сообщается, что это будет первым для Индии случаем, когда индийский истребитель попытается составить конкуренцию боевым самолётам других стран в плане экспорта. И страной конкурентного противостояния между Индией и Россией становится Малайзия.

Напомним, что в самой Индии образец собственного истребителя Tejas был продемонстрирован на международной выставке совсем недавно.

Как пишут на Западе, в этом плане индийский Tejas и российский Як-130 объединяет лишь то, что пока этими самолётами в полной мере не оснащены собственные ВВС. При этом на Западе не акцентируют внимание на том, что Як-130 уже экспортируется Россией. Так, УБС покупает у России Алжир.

Нужно отметить, что ВВС Малайзии рассматривают и другие варианты авиаоснащения. Помимо Як-130 и Tejas рассматриваются возможности приобретения корейского FA-50 и рождённого в китайско-пакистанском сотрудничестве JF-17 Thunder.

Выставка, после которого ВВС Малайзии планируют сделать окончательный выбор, стартует 26 марта.

Права на данный материал принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Индия
Китай
Малайзия
Пакистан
Россия
Продукция
FA-50
FC-1
Tejas
Як-130
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