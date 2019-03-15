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15.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Пентагон запланировал проведение испытаний запрещенных ДРСМД ракет

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Источник изображения: Ron Sachs/dpa/Global Look Press

Министерство обороны США запланировало на вторую половину 2019 года проведение испытаний двух типов ракет, запрещенных Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили Associated Press и The Washington Post.

В частности, на август запланированы испытания крылатой ракеты наземного базирования с дальностью полета около 1 тыс. км, которая может быть развернута в течение 18 месяцев, передает ТАСС.

Кроме того, в ноябре Соединенные Штаты намерены провести испытания баллистической ракеты с дальностью полета от 3 тыс. до 4 тыс. км, которая, вероятнее всего, не может быть развернута ранее, чем через пять лет.

По данным Associated Press, в обоих случаях речь идет о ракетах, которые не оснащены ядерными боеголовками. "Если Россия и США достигнут соглашения о сохранении ДРСМД до августа, эти проекты не получат развития", – говорится в материале.

По словам представителей Пентагона, американская сторона пока не проводила консультаций с союзниками в Европе и Азии относительно размещения указанных ракет на их территории.

The Washington Post также констатирует, что администрация Дональда Трампа "не планирует снова добиваться передового развертывания ракет с ядерными боеголовками в Европе".

В то же время один из сотрудников Минобороны США уточнил, что "существует возможность развертывания баллистической ракеты средней дальности на острове Гуам, являющемся американской территорией, это будет достаточно близко к Азии, чтобы представлять потенциальную угрозу для Китая и России".

Ранее в Госдепе заявили о начале изучения возможности создания нарушающих ДРСМД ракет. При этом еще в начале февраля Министерство обороны России обнародовало фотографию завода Raytheon в США, где началась подготовка к производству запрещенных ДРСМД ракет.

Напомним, в начале февраля Вашингтон объявил о выходе из договора, на что Москва ответила зеркально. 4 марта президент Владимир Путин подписал указ о приостановлении Россией выполнения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.


Антон Никитин

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Китай
Россия
США
Компании
Raytheon
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
РСМД
Ядерный щит
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