Оригинал взят у коллеги dambiev в Очередной китайский ответ Илону Маску

В Китае завершена сборка малогабаритной суборбитальной коммерческой ракеты-носителя серии OS-M, которую разработала китайская частная компания One Space.

Ракета доставлена на космодром Цзюцюань в пустыне Гоби. Запуск запланирован на конец марта 2019 года.

OS-M представляет собой четырехступенчатую твердотопливную ракету, способную вывести 500 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 1000 км. Размеры ракеты составляют 19 метров в высоту с диаметром 2,0 метра.

Как сообщается ракето-носители данного типа имеют короткий цикл и низкую стоимость запуска, что обеспечит своевременную, точную и экономически эффективную доставку клиентских грузов на околоземную орбиту Земли.