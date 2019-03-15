Очередной китайский ответ Илону Маску
Оригинал взят у коллеги dambiev в Очередной китайский ответ Илону Маску
В Китае завершена сборка малогабаритной суборбитальной коммерческой ракеты-носителя серии OS-M, которую разработала китайская частная компания One Space.
Ракета доставлена на космодром Цзюцюань в пустыне Гоби. Запуск запланирован на конец марта 2019 года.
OS-M представляет собой четырехступенчатую твердотопливную ракету, способную вывести 500 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой 1000 км. Размеры ракеты составляют 19 метров в высоту с диаметром 2,0 метра.
Как сообщается ракето-носители данного типа имеют короткий цикл и низкую стоимость запуска, что обеспечит своевременную, точную и экономически эффективную доставку клиентских грузов на околоземную орбиту Земли.
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