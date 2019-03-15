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15.03.2019
Lenta.ru

США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

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Источник изображения: Фото: Tim Wimborne / Reuters

Пентагон планирует провести испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на источник в оборонном ведомстве.

Речь идет о крылатой ракете с радиусом действия около одной тысячи километров, а также о баллистической ракете с дальностью три-четыре тысячи километров. Отмечается, что ядерного оружия на них не будет. Испытания первой ракеты пройдут в августе, а второй — в ноябре.

Издание подчеркивает, что если страны смогут договориться о соблюдении ДРСМД до выхода из него, то развертывание вооружения может быть отменено.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Москвой выполнения ДРСМД. Российская сторона делает это "до устранения США допущенных ими нарушений обязательств по названному договору или до прекращения его действия". Решение стало зеркальным ответом на аналогичные действия Вашингтона.

Договор РСМД, заключенный в 1987 году между СССР и США, не разрешает сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров. Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Проекты
РСМД
Ядерный щит
ЯО
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