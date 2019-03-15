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15.03.2019
Вестник Мордовии

Американский М1 "Абрамс" опрокинулся вверх гусеницами

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Источник изображения: Фото: U.S Army W.T.F! moments

Вы замечали, как у нас любят смаковать происшествия и аварии, происходящие в Российской армии?

Причем, к сожалению, бывает так, что авторы некоторых публикаций с большим трудом скрывают радость, если разбился самолет или не взлетела как надо ракета. А уж как изгаляются в комментариях к данным текстам…

Последние инциденты с зенитным ракетно-пушечным комплексом "Панцирь-С1" и танком Т-72Б3 также не избежали злорадства. Сколько грязи было вылито на тех, кто был за рулем или рычагами. Хотя обстоятельства случившегося еще не обнародованы.

Но ведь такое бывает не только в Российской армии. Вот, например, фото лежащего на крыше вверх гусеницами танка. В нем без труда узнается "Абрамс". Что получается, этим бронированным монстром управлял какой-то криворукий механик-водитель? Или М1 настолько несовершенен, что того и норовит лечь на башню? Не будем спешить делать выводы, во время эксплуатации сложной боевой техники бывает всякое. И не ошибаются лишь те, кто "все знает", сидя за клавиатурой у монитора.

Дмитрий Лемешко

Права на данный материал принадлежат Вестник Мордовии
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
M1 Abrams
Т-72
Т-72Б
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