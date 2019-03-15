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15.03.2019
ИноСМИ

The Hindu (Индия): для истребителей Су-30 нет укрепленных ангаров в районе линии контроля

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Авиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза "Хмеймим" в Сирии.
Источник изображения: © РИА Новости, Рамиль Ситдиков

Последствия чрезмерной задержки в строительстве ангаров повышенной прочности для боевых истребителей Су-30 военно-воздушных сил Индии в зонах передового базирования ощущались во время недавних воздушных боев между Индией и Пакистаном. По информации от источника в министерстве обороны, проект их строительства был одобрен лишь в конце 2017 года, спустя два десятилетия после покупки российских истребителей.

"Из-за бюрократических проволочек мы не смогли построить укрепленные ангары для истребителей Су-30МКИ вблизи линии контроля. Комитет по безопасности кабинета министров одобрил этот проект лишь в конце 2017 года", - отметил источник в министерстве. Поэтому истребители Су-30 не могли быть размещены вдоль линии контроля, и они поднимались по тревоге из удаленных районов для перехвата истребителей военно-воздушных сил Пакистана, пытавшихся нанести бомбовый удар по индийским военным объектам, отметил чиновник, отвечая на вопрос о том, почему истребители МиГ-21 первыми вступили в воздушный бой на следующий день после удара с воздуха по целям в городе Балакот. "Для завершения этого проекта потребуется три или четыре года", - сказал чиновник, однако он отказался назвать количество укрепленных ангаров и цену их строительства. Утром 27 февраля более 20 истребителей военно-воздушных сил Пакистана на короткое время пересекли линию контроля и попытались сбросить планирующие бомбы H4, однако они были перехвачены восемью истребителями МиГ-21 "Бизон". Истребители "Мираж-2000" и Су-30 МКИ были подняты в воздух по тревоге с расположенных вблизи этого района баз, однако истребители МиГ-21 находились ближе всего, они мгновенно оказались в нужном месте и вступили в бой с истребителями военно-воздушных сил Пакистана. В ходе воздушного боя был сбит истребитель Ф-16, но и военно-воздушные силы Индии потеряли один МиГ-21.

Расходы не были включены

Военно-воздушные силы Индии получили от России первую партию истребителей Су-30 в 1996 году, и с тех пор Индия получила 272 таких истребителя, 240 из которых находятся в строю. Однако строительство укрепленных ангаров не было включено в первоначальную сделку с Россией. Военно-воздушные силы Индии выступили с этим предложением в тот момент, когда командующим военно-воздушными силами Индии был маршал Норман Анил Кумар Браун (N.A.K. Browne), возглавлявший военно-воздушные силы с августа 2011 года по декабрь 2013 года.

Комментарий постоянного комитета по обороне

Эксперты парламентского постоянного комитета по обороне указали на задержку в строительстве такого рода укрепленных ангаров в докладе, подготовленном в 2016 году. "Укрепленных ангаров нет даже для ограниченного количества находящихся на службе самолетов", - было подчеркнуто в нем.

Укрепленные ангары защищают самолет от ударов авиации противника, в том числе от ракет. В 1965 году во время войны с Пакистаном военно-воздушные силы Индии потеряли несколько самолетов, находившихся на открытой стоянке. Подобных потерь удалось избежать в ходе войны в 1971 году.


Динакар Пери (Dinakar Peri)

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Страны
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
Mirage-2000
МиГ-21
Су-30
Су-30МК
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