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15.03.2019
ТАСС

СМИ: в составе Пентагона сформировано Агентство космического развития

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Здание Пентагона
Здание Пентагона.
Источник изображения: © REUTERS/Jason Reed

По данным газеты Defense News, агентство будет отвечать за разработку программной политики для военно-космических программ следующего поколения

ВАШИНГТОН, 14 марта. /ТАСС/. Агентство космического развития (АКР) официально сформировано в составе Министерства обороны США. Об этом сообщила в среду газета Defense News, в распоряжение которой попал соответствующий указ и.о. главы Пентагона Патрика Шанахана.

Он назначил главой АКР Фреда Кеннеди. Деятельность агентства будет курировать заместитель министра обороны США Майкл Гриффин, отвечающий за сферу военных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. По данным газеты, документ подписан во вторник.

"АКР ускорит разработку и использование новых военных космических возможностей, необходимых для обеспечения технологического и военного преимущества в космосе для национальной обороны, - говорится в документе. - АКР объединит усилия всего минобороны по определению, разработке и внедрению новых и инновационных решений".

Агентство, отмечается в указе, будет отвечать за разработку программной политики для военно-космических программ следующего поколения. Отставной полковник ВВС США Фред Кеннеди занимал пост начальника управления разработки тактических систем оружия в Управлении перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA).

Как отмечает газета, АКР будет также заниматься закупками в военно-космической сфере.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
DARPA
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