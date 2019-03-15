Последний Boeing — трудный самый: российские перевозчики отказываются от 737 МАХ 8

Поставки проблемной модели лайнера в РФ переносятся на неопределенный срок

Российские авиакомпании, ожидавшие поставок самой продаваемой модели Boeing — 737 МАХ 8, готовятся к их приостановке, рассказали "Известиям" участники рынка. По их мнению, это коснется в первую очередь перевозчиков, рассчитывавших получить новые самолеты в ближайшие месяцы. Один из крупнейших мировых авиапроизводителей столкнулся с проблемой отмены поставок и срыва контрактов после того, как более 40 стран, включая США, закрыли небо для модели 737 МАХ 8. Эксперты и пилоты проводят параллели между двумя катастрофами с участием этого самолета за последние полгода, но американский концерн своей вины пока не признает. Потери капитализации Boeing уже составили $27 млрд, но компании грозят более серьезные проблемы в случае, если будет установлено, что причиной двух крушений стали именно технические неисправности новой модели.

Некуда спешить

Крушение лайнера Boeing в Эфиопии, ставшее вторым за полгода, спровоцировало волну запретов на эксплуатацию самой продаваемой модели американской корпорации. После этой авиакатастрофы небо для 737 MAX 8 закрыли Индонезия, Эфиопия, Китай, Германия, Индия, США и Великобритания — в общей сложности, более 40 стран по всему миру. Полеты на самолетах этой модели временно приостановили авиакомпании Royal Air Maroc, MIAT Mongolian Airlines, польская LOT, Norwegian Air Shuttle, российская S7, южнокорейская The Eastar Jet, Aeromexico, Gol Airlines (Бразилия), Aerolineas Argentinas, Eastar Jet (Южная Корея), Turkish Airlines, TUI Group и целый ряд других. При этом на сегодняшний день концерном заключены контракты на поставку около 5 тыс. самолетов, а перевозчиками эксплуатируется порядка 350 бортов.

Справка "Известий"10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии через несколько минут после взлета. Погибли 157 человек, в том числе трое россиян. Сейчас бортовой самописец, найденный на месте трагедии, изучают специалисты. Похожее крушение Boeing 737 Max, унесшее жизни 189 человек, произошло менее чем полгода назад — в конце октября 2018 года. Лайнер авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 13 минут после вылета из аэропорта. Официальных итогов расследования катастрофы нет до сих пор.

Фото: Global Look Press/imago-i/Michael Tewelde

Российские авиавласти пока не предпринимают активных действий для ограничения эксплуатации самолета. Росавиация лишь направила официальные запросы в Boeing и Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) с просьбой предоставить рекомендации по дальнейшему использованию модели.

На сегодняшний день в нашей стране эксплуатируется всего два Boeing 737 MAX 8. Оба входят в парк авиакомпании "Глобус" (S7 Group). Воздушные суда были переданы перевозчику в октябре прошлого года. Всего же российские перевозчики заказали более 70 самолетов 737 Max 8 на сумму порядка $4 млрд. В частности, S7 Group должна была получить пять 737 Max 8. Помимо S7, заказчиками Boeing являются еще четыре авиакомпании: лоукостер "Победа" ожидает поставки 20 лайнеров, "Уральские авиалинии" — 14, Utair — 30, NordStar — трех.

Первые самолеты планировалось передать уже в этом году. "Уральские авиалинии" должны были получить самолеты в октябре 2019-го, "Победа" — в ноябре, а NordStar — в апреле.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Utair также рассчитывали на получение первых бортов в апреле. Однако представитель перевозчика сообщил "Известиям", что в компании решили дождаться результатов расследования — поставки 737 Max 8 начнутся, когда будет получена "100%-ная гарантия его безопасности от производителя".

Российские авиакомпании не пойдут на риск и не станут получать в лизинг самолеты, эксплуатация которых находится под запретом, считает руководитель Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд.

-– В настоящее время в Boeing говорят о неполадках с программным обеспечением, которые авиахолдинг постарается оперативно устранить, -– пояснил "Известиям" эксперт.

Исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев считает сдвиг поставок Boeing 737 MAX-8 в Россию "весьма вероятным". По его мнению, это касается как минимум авиакомпаний, которые рассчитывали получить новые самолеты в ближайшие месяцы.

Фото: REUTERS/Abhirup Roy

— Почти все воздушные суда, которые ввозятся в Россию в последнее время, зарегистрированы на Бермудах, — подчеркнул эксперт. — Это касается и двух самолетов S7. Однако введенный властями Бермудских островов запрет на эксплуатацию лайнера не позволит им осуществлять полеты в РФ.

Источник в крупной лизинговой компании также заявил "Известия", что вариант переноса сроков поставок в данном случае вполне возможен.

-– Всё зависит от условий договора лизинга, которые оговариваются с каждой авиакомпанией индивидуально. Максимум, чем она рискует, -– потерять депозит. Но никаких санкций в ситуации, когда перевозчик по факту не сможет эксплуатировать самолет, к нему применяться не будет, -– отметил он.

Возможный сдвиг сроков поставок в Utair, S7 и "Уральских авиалиниях" не комментируют. В "Победе" и NordStar не ответили на запрос. Но как следует из информации на сайте госзакупок, "Победа" уже объявила конкурс на техобслуживание 20 Boeing 737 MAX.

Безумный МAX

Американские пилоты ранее сообщали о системной проблеме, связанной с резким опусканием носа нового самолета, но никто из них не знает причин такого поведения воздушного судна.

Согласно документам, которые Boeing предоставил авиакомпаниям и в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), система повышения характеристик маневрирования MCAS активируется только в случае, если автопилот выключен, пишет Time. Впрочем, нештатные ситуации, описанные пилотами, летавшими на Boeing 737 Max 8, не позволяют утверждать это с полной уверенностью.

В одном из анонимных сообщений пилотов из базы NASA, на которую ссылается издание, речь идет, например, о таком случае. Сразу после включения автопилота второй пилот выкрикнул "Падаем", затем включилось звуковое предупреждение о резком снижении самолета. После этого капитан "немедленно отключил автопилот и восстановил набор высоты".

Фото: REUTERS/Jason Redmond

"Учитывая проблемы с задиранием носа MAX 8, мы оба решили, что нужно обратить на это внимание", -– написал капитан.

Во время другого полета, рассказал другой авиатор, спустя несколько секунд после включения автопилота нос самолета резко наклонился вниз. Лайнер начал снижаться со скоростью 1200–1500 футов (365–460 метров) в минуту. Как и в предыдущем случае, сработала система предупреждения об опасном снижении. Когда капитан отключил автопилот, самолет начал подниматься.

Один из американских летчиков назвал руководство по управлению Boeing 737 Max 8 "неадекватным и преступно неполным".

-– Подготовленный пилот справится с такой ситуацией, но если уровень 30–35 градусов по тангажу на снижение образовался на скорости 600 км в час, то вытащить этот самолет невозможно, -– сказал "Известиям" бывший летный директор "Внуковских авиалиний" Юрий Сытник. — Систему MCAS отключить нельзя, но можно выйти из нештатной ситуации с помощью управления стабилизатором аварийно, но на это нужны время и специальная подготовка. Если вмешаться на третьей секунде -– это одна ситуация, а если на десятой — то совсем другая. После 12–15 секунд у пилота практически нет шансов спасти самолет.

Фото: Global Look Press/Michael Tewelde

По предварительной информации, у пилота Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, разбившегося 10 марта, возникли проблемы с управлением непосредственно перед крушением. Об этом рассказал гендиректор компании Тевольд Гебремариам в беседе с The Wall Street Journal. Он отметил, что это следует из записей переговоров пилота с сотрудниками наземных служб.

В Boeing утверждают, что предприняли необходимые меры предосторожности еще после первой катастрофы в Индонезии — в электронную "начинку" лайнера были внесены определенные изменения.

"Мы полностью уверены в безопасности 737 MAX 8. Исходя из имеющейся информации, у нас нет оснований для предоставления эксплуатантам новых рекомендаций", -– говорилось в сообщении, распространенном пресс-службой авиастроительного холдинга. Однако уже в среду концерн принял решение о приостановке полетов Boeing 737 MAX 8 по всему миру.

Ничего опасного — только бизнес

FAA и Boeing до сих пор не установили прямой связи между катастрофами в Индонезии и Эфиопии, несмотря на схожие на первый взгляд обстоятельства. Но американские парламентарии тем не менее настаивают на приостановке полетов этого самолета.

"Федеральное управление гражданской авиации должно приостановить полеты 737 MAX 8, пока мы не изучим причины недавних аварий и не сможем гарантировать летную безопасность самолетов", -– написал сенатор-республиканец Митт Ромни в Twitter.

Вечером в среду глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что приказывает запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9. Все авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом распоряжении, добавил он.

Президент США Дональд Трамп приказывает запретить полеты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 Источник изображения: Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Американский производитель уже потерял в капитализации $26,6 млрд. Когда власти США приняли решение о приостановке полетов этого ВС, котировки Boeing сразу опустились еще на 3%. Если же будет доказано, что причиной авиакатастроф стала техническая неисправность лайнера, они упадут в разы.

Гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак оценивает потенциальные потери в миллиарды долларов из-за переноса сроков поставок самолетов и сокращения портфеля заказов. Еще десятки миллионов долларов потребуется для того, чтобы выявить дефект, в том числе в программном обеспечении, устранить его и заново пройти сертификацию.

Последний рубеж

Неудачи американского авиапроизводителя могут сыграть на руку его главному конкуренту.

-– У европейцев есть свой концерн, который они коллективно создали, -– Airbus. И в условиях, когда Boeing получил такие результаты по 737-му, по правилам конкурентной борьбы сам бог велел европейцам заявить свою преференцию на восполнение этой ниши, -– сказал "Известиям" председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Председатель комитета Совфеда по международным делам Александр Бабаков добавил, что европейские компании точно постараются этим воспользоваться.

Партнер Arthur D. Little в России Артем Малков рассказал "Известиям", что раздел мирового рынка гражданских самолетов между двумя крупнейшими игроками -– Airbus и Boeing -– происходил в жесткой борьбе.

-– В 1990-е годы Airbus начал активно теснить Boeing, после чего были поданы многочисленные иски в ВТО с обеих сторон. В них Boeing обвинял Airbus в том, что европейский концерн пользуется господдержкой и ведет борьбу за рынок, нарушая рыночные принципы, -– пояснил эксперт. — В ответ европейская компания предъявила претензии американскому конкуренту в получении прибыльных военных контрактов, считая это скрытым субсидированием. В результате переговоров все иски были отозваны, а рынок они разделили примерно 50 на 50.

Фото: Global Look Press/Alex Halada

Основные конкуренты модели 737 MAX 8 — европейский А320neo, китайский Comac C919 и российский МС-21-200. Поскольку выпуск китайского и российского самолетов намечен после 2020 года, время у американцев еще есть, говорит эксперт.

Мировые авиакомпании уже пересматривают планы по приобретению самолетов Boeing. Так, третья по величине африканская компания Kenya Airways может изменить решение о покупке десяти Boeing 737 MAX 8, несмотря на то, что это было включено в стратегию развития компании. Заменой им могут стать Airbus A320. Присматривается к конкурентам и индонезийский перевозчик Lion Air, чей самолет как раз был участником первой авиакатастрофы.

Больше всего самолетов Boeing 737 MAX на данный момент эксплуатируют Southwest Airlines (34), Air Canada (24), American Airlines (24), China Southern (24), Norwegian Air Shuttle (18), Air China (15), TUI Group (15), SpiceJet (13), WestJet (13), FlyDubai, Hainan Airlines и Turkish Airlines (по 11).

Александр Волобуев, Ирина Цырулева, Эльнар Байназаров