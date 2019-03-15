В США нашли сходства между катастрофами Boeing 737 Max

Управление гражданской авиации США заявило о некоторых сходствах в катастрофах Boeing 737 Max, которые произошли в Индонезии и Эфиопии. Об этом говорится в тексте распоряжения о запрете полетов модели самолета.

При изучении обломков расследование выявило новую информацию о конфигурации самолета сразу после взлета. Вместе с данными от спутниковых систем слежения за траекторией полета отмечается, что в авиакатастрофах присутствуют некоторые сходства, пишет "РИА Новости".

13 марта президент Дональд Трамп поручил Федеральному управлению гражданской авиации США незамедлительно приостановить полеты на лайнерах Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии. В компании Boeing решение американских властей поддержали.

На сегодняшний день авиакомпании как минимум 45 стран временно отказались от эксплуатации двух третей самолетов новейшей серии Boeing 737 MAX. Всего американская корпорация поставила заказчикам по всему миру 385 лайнеров данной серии, из них 344 — это модификация 737 MAX 8.

Самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился в Эфиопии 10 марта. Погибли 157 человек из 35 стран, в том числе трое россиян. Бортовой самописец найден, причины трагедии устанавливаются. После авиакатастрофы полеты лайнеров данного типа запретили Евросоюз, Турция, Индонезия, Южная Корея, Китай, Оман, Малайзия, Сингапур, Австралия, Грузия.

В октябре 2018 года лайнер авиакомпании Lion Air упал в Индонезии через 13 минут после вылета. Все 189 человек на борту погибли.