Войти
15.03.2019
Lenta.ru

НАСА показало духовника "Роскосмоса"

713
1
-1
Источник изображения: Фото: NASA HQ Photo / Flickr

Фотограф НАСА Билл Ингаллс сделал снимок духовника "Роскосмоса" отца Сергия. Изображение доступно на странице американского космического агентства на Flickr.

"Российский православный священник отец Сергий позирует фотографу в ожидании поезда, который доставит ракету "Союз ФГ" к стартовой площадке, во вторник, 12 марта 2019 года, на космодроме Байконур в Казахстане. Члены экипажа 59-й экспедиции Ник Хейг и Кристина Кох из НАСА вместе с Алексеем Овчининым из "Роскосмоса" отправятся 14 марта по американскому времени на космическом корабле "Союз МС-12" с космодрома Байконур для полугодовой миссии на Международной космической станции", — говорится в подписи к снимку.

В комментарии к снимку пользователь Timur Galimzyanov отметил, что священник "удостоен звания заслуженного испытателя космодрома и заслуженного испытателя космической техники. Отец Сергей является членом государственной комиссии, которая утверждает международные экипажи для полета на МКС".

В марте 2019 года сообщалось, что "Роскосмос" заинтересовался "антигравитационным двигателем".

В сентябре 2017 года Билл Ингаллс сфотографировал отца Сергия с кадилом, благословляющего для удачного запуска ракету с кораблем "Союз МС-06".

С 1997 года большинство пусков российских носителей на космодроме Байконур освящает настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца города Байконур (Казахстан) протоиерей Сергей Бычков.

Права на данный материал принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
25.10.2018
Глава NASA подтвердил планы по отправке к МКС астронавта на "Союзе"
15.10.2018
Авария "Союза" породила в НАСА радикальное предложение о судьбе МКС
15.10.2018
Приведет ли авария "Союза" к смерти МКС
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
23.05.2012
Страсти по поводу орбитального дома
1 комментарий
№1
15.03.2019 12:28
раньше это называли мракобесием :)
Как я без благославения там работал - до сих пор понять не могу
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 15.03 16:33
  • 12
Минприроды впервые оценило стоимость всех полезных ископаемых в РФ
  • 15.03 16:23
  • 2
В Пентагоне заявили, что армия РФ будет разгромлена в случае нападения на Балтику или Балканы
  • 15.03 15:48
  • 17
Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов
  • 15.03 15:42
  • 21
20 ракетных полков перевооружены на С-400 за шесть лет - Шойгу
  • 15.03 15:08
  • 2
На выставке в Госдуме показали российские очки ночного видения, превосходящие американские
  • 15.03 15:03
  • 1
Оборонные и авиастроительные компании вносят пожертвования на строительство Главного военного храма - фонд "Воскресение"
  • 15.03 15:03
  • 1
В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B
  • 15.03 14:57
  • 1
Две пули в одну точку?
  • 15.03 14:50
  • 2
Не прощай их, Юра
  • 15.03 14:45
  • 2
Уральские оборонщики предложили создать научные роты
  • 15.03 14:42
  • 1795
Как насчёт юмористического раздела?
  • 15.03 14:35
  • 1
Видеоролик опроверг главный миф об автомате АН-94 "Абакан"
  • 15.03 14:30
  • 7
Fronda (Польша): что дал Польше Североатлантический альянс и сможет ли он ее защитить?
  • 15.03 14:22
  • 1
В подразделения РЭБ Центрального военного округа в Сибири поступил новейший комплекс "Ртуть-БМ"
  • 15.03 14:08
  • 27
Военный эксперт усомнился в необходимости санузла в танке "Армата"