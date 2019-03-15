Крымский бастион: как изменилась военная инфраструктура полуострова

Возвращение полуострова в состав России помогло возродить Черноморский флот

Пять лет назад Севастополь и Крым вернулись домой. До этого момента при любой власти в Киеве Черноморский флот медленно умирал. Россия не могла заменять устаревающие корабли и обновлять самолеты морской авиации, а систем береговой обороны Севастополя и ПВО флота тогда просто не было как таковых. Эти задачи должны были решать вооруженные силы Украины, но в 2014 году они существовали, по сути, только на бумаге. После вхождения Крыма в состав России Черноморский флот получил новую жизнь.

Вода

Раньше Черноморский флот носил прозвище "музей морских кораблей". Например, сторожевой корабль "Сметливый" в этом году будет отмечать 50 лет службы. Пара десантных кораблей еще старше. А спасательное судно-носитель подводных аппаратов "Коммуна" было построено еще во времена Российской Империи.

Однако сейчас, спустя пять лет, такое прозвище для Севастополя уже неактуально. В 2016–2018 годах в него прибыли три фрегата проекта 11356: "Адмирал Григорович", "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Эти корабли уже совершили ряд походов в Средиземное море. На их счету и ракетные стрельбы "Калибрами" по позициям запрещенной в России террористической организации ИГИЛ, и успешные случаи обнаружения иностранных подводных лодок.

Помимо них в состав 30-й дивизии надводных кораблей входят сторожевые корабли "Пытливый", "Ладный" и уже упомянутый "Сметливый". Флагман флота — ракетный крейсер "Москва" — скоро снова выйдет в море, но уже в новом качестве. Кроме того, не исключено, что один из строящихся в настоящее время фрегатов проекта 22350 типа "Адмирал Горшков" будет отправлен на ЧФ.

Значительным событием стало возрождение знаменитого Черноморского подплава. В 2014 году в состав флота входила только одна подводная лодка "Алроса". В 2019 их стало уже семь — добавились корабли проекта 6363. Хотя де-юре местом базирования четвертой бригады подводных лодок является Новороссийск, по факту подлодки стоят на своем историческом месте в Южной бухте города Севастополя. Две лодки — "Великий Новгород" и "Колпино" — несут службу в сирийском порту Тартус. Кстати говоря, черноморские страны — Болгария, Румыния и Украина свои подводные силы утратили.

Ракетный крейсер "Москва" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко

В составе ЧФ есть четыре малых ракетных корабля: проекта 1239 "Бора" и "Самум" с ракетами "Москит" и два корабля проекта 12341 "Штиль" и "Мираж" с ракетами "Малахит". Последние, вполне возможно, в ближайшее время будут оснащены ракетным комплексом "Уран". В 2018 году в состав ЧФ вошли два малых ракетных корабля проекта 21631 "Орехово-Зуево" и "Вышний Волочек" с ракетами "Калибр". В 2019 году эту пару дополнят "Ингушетия" и "Грайворон". С 2019 года флот начнет получать малые ракетные корабли проекта 22800, также вооруженные "Калибрами". Первым из них станет "Циклон", а еще пять сейчас строятся в Керчи и Феодосии.

Кроме них состав флота входят еще пять ракетных катеров, шесть малых противолодочных кораблей и девять тральщиков.

Среди всех российских флотов Черноморский располагает наибольшим количеством десантных кораблей — их в его составе семь. Строительство десантных кораблей ВМФ планирует продолжить — во многом благодаря им и военным транспортам обеспечивается функционирование "сирийского экспресса". Из всех российских территорий Крым находится максимально близко к Сирии, поэтому с полуострова ведется снабжение российской группировки в САР. Для участия в операции ВКС боевая авиация перебрасывается с крымских аэродромов. Подразделения ЧФ принимают участие в охране пунктов базирования российской армии в Сирии и в сопровождении конвоев с гуманитарными грузами.

В 2018 году в состав ЧФ вошел патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков". Испытания второго представителя этой серии — "Дмитрия Рогачева" – пока продолжаются. На днях в Керчи был спущен на воду третий многофункциональный боевой корабль нового поколения "Павел Державин", а до 2022 года состав флота пополнят еще три. Вновь построенные корабли вошли в состав нового дивизиона 184 бригады охраны водного района в Новороссийске.

Летом в Севастополь прибудет новый тральщик проекта 12700 "Иван Антонов". За ним последуют "Владимир Емельянов" и "Георгий Курбатов" — после окончания Великой Отечественной войны прошло 74 года, но в прибрежных водах Крыма до сих находят морские мины. Кроме того, в последнее время решение задач по патрулированию Средиземного моря всё чаще перекладывается на Черноморский флот.

Помимо боевых кораблей в состав ЧФ вошли и новые спасательные буксиры — они несут на борту разнообразные подводные аппараты. Скоро флот пополнят новые танкеры и многофунциональные суда. Разведывательные возможности усилил новый корабль разведки "Иван Хурс".

Задачи мониторинга морской среды решает 77-й район наблюдения. Радарные посты этого района контролируют всю активность в Черном и Азовском морях. В 2019 году район получит радары "МР-232 Буссоль-С", информация с которых будет поступать в автоматизированную систему технического контроля "Рубеж".

Всего с 2014 года Черноморский флот получил более 50 кораблей, подводных лодок, катеров и вспомогательных судов.

Земля

В годы Великой Отечественной морские пехотинцы защищали Одессу, Севастополь и Новороссийск, участвовали в десантах. Сегодня 810-я бригада морской пехоты — гордость Черноморского флота. В 2016 году это соединение было награждено орденом Жукова за участие в боевых действиях в Сирии, а в начале 2018-го получило звание гвардейского. Стоит отметить, что бригада уже сменила советские БТР-80 на новейшие БТР-82АМ.

ЧФ всегда был силен и своими подразделениями специального назначения. В 2016 году в составе флота появился "прибрежный спецназ" — особый отряд для борьбы с диверсантами, на вооружении которого стоят противодиверсионные катера "Грачонок" и боевые катера "Раптор".

Под управлением 22 армейского корпуса находится 126 бригада береговой обороны, имеющая в своем составе танковые, мотострелковые и горные подразделения. По своей боевой мощи бригада мало чем уступает мотострелковой дивизии. В корпус также входит 127-я бригада разведки, оснащенная разнообразным радиоэлектронным оборудованием и беспилотниками.

Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Лященко

Задачи артиллерийской поддержки решает 8-й полк. В дополнение к РСЗО "Торнадо" он получает системы РСЗО "Ураган" и "Ураган-1М". Кроме того, в его составе есть дивизионы, вооруженные новейшим противотанковым комплексом "Хризантема".

В случае необходимости в Крыму из запасников и резервистов может быть развернута 47-я дивизия территориальной обороны.

В 2014 году была воссоздана система береговой обороны главной базы ЧФ, да и всего Крыма. Основой береговой обороны стала 15-я ракетная бригада. В настоящее время в ее состав входят по два дивизиона с береговыми ракетными комплексами "Бастион" и "Бал", а также восстановленный подземный ракетный комплекс "Утес". Эта "супербригада" способна гарантированно уничтожить любой вошедший в Черное море иностранный боевой корабль.

Радиоэфир над Крымом контролирует 475-й центр радиоэлектронной борьбы. На вооружении центра, в частности, стоят новейшие, произведенные после 2012 года системы подавления связи на КВ "Мурманск-БН".

В Джанкое базируется десантно-штурмовой батальон ВДВ, который ближе всех расположен к российско-украинской границе. В 2019 году в городе будет сформирован 97-й десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской Новороссийской десантной-штурмовой (горной) дивизии.

Воздух

Крым с давних пор считается "непотопляемым авианосцем" страны. В 2014 году на полуострове было развернуто четыре авиационных полка. Одним из них стал 43-й морской штурмовой полк. В 2016-м он простился со штурмовиками Су-24 — сейчас в его составе несут службу штурмовики Су-30СМ и Су-24М. Другими авиаполками стали части 27-й смешанной дивизии 4-й Воздушной армии ВКС.

Полки расположились в Гвардейском, Джанкое и Бельбеке. На аэродроме Гвардейский базируется 38-й смешанный авиаполк с бомбардировщиками Су-24М, разведчиками Су-24МР и штурмовиками Су-25СМ. 37-й истребительный авиаполк базируется на аэродроме Бельбек. На его вооружении стоят истребители Су-27СМ, Су-27 и Су-30М2. В 2019 году была завершена реконструкция аэродрома: теперь он сможет принимать любые боевые самолеты, включая стратегические бомбардировщики. В Джанкое расположился 39-й вертолетный авиаполк с новейшими Ми-28Н, Ка-52, Ми-35 и Ми-8АМТШ.

Штурмовик Су-25 Источник изображения: Фото: ТАСС/Максим Романов

Прикрытие Крыма от нападения с воздуха осуществляет 31-я дивизия ПВО. В 2017–2018 годах воздушное пространство Крыма защищали четыре дивизиона комплекса С-400, расположенные в Джанкое, Евпатории, Севастополе и в Феодосии. Их поддерживают несколько дивизионов ПВО С-300ПМ, а также боевые машины "Панцирь-С". Зимой 2018-го около Керчи для прикрытия Крымского моста был развернут дополнительный дивизион "Панцирь-С": теперь небо над полуостровом перекрыто полностью.

За воздушным пространством следят радары 55Ж6М "Небо-М". Они были размещены в Крыму в начале 2018 года и просматривают всё воздушное пространство над Черным морем до проливов Босфор и Дарданеллы.

В 22-й армейский корпус входит 1096-й зенитный полк. Пока на его вооружении стоит ЗРК "Оса", но ее постепенно сменяют комплексы "Бук-М2", а в дальнейшем и "Бук-М3".

Управление авиационными силами, средствами ПВО, боевыми вертолетами и беспилотниками осуществляется с помощью новой автоматизированной системы управления с элементами искусственного интеллекта.

Туристы, путешествующие по Черному морю при входе в Севастополь могут обратить внимание на два больших серых здания. Это радар системы предупреждения о ракетном нападении "Днепр". С этого места просматривается южное и западное направления. Известно, что в 2019 году в Севастополе начнется строительство нового радара "Воронеж-СМ".

За пять лет вокруг Крыма и Севастополя был создан мощный защитный "бастион", гарантированно защищающий жителей полуострова от любого нападения извне.

Дмитрий Болтенков