Запчасти из России: "Укроборонпром" обвинили в контрабанде

Луценко заявил о перекрытых ФСБ поставках деталей для украинских ракет

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что ФСБ РФ пресекла контрабандный канал поставок "Укроборонпрому" из России комплектующих для создания новейших ракет. Ранее в Верховной раде рассказали, что президент Украины Петр Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО из-за проведения коррупционных схем при продажах оружия.

Украина делала новые ракеты из комплектующих, незаконно привезенных из России, а теперь Федеральная служба безопасности РФ перекрыла этот канал контрабанды, сообщил украинский Генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности сделаны, в том числе потому, что "Укроборонпром" закупил по подобной схеме часть необходимых изделий", - приводит ФАН слова главы украинского правоохранительного ведомства.

Несколько дней назад Луценко заявил, что с точки зрения "человеческой логики" участниками коррупционной схемы в "Укроборонпроме" могут быть сын экс-заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский и бывший сотрудник "Укроборонпрома" Виталий Жуков.

По словам силовика, коррупционная схема хищений в "Укроборонпроме" заключалась в получении необходимых для победы в тендере справок в Государственной фискальной службе Украины, Службе безопасности Украины (СБУ) и Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ).

По его данным, фирма "Оптимумспецдеталь", которая фигурирует в расследовании о хищениях в оборонном секторе, получала необходимые сведения от "знакомых" в СБУ и НАБУ.

Вместе с тем, не исключено, что испытания именно этих ракет анонсировал президент Украины Петр Порошенко. По его словам, пуски будут проведены в Черниговской области, граничащей с Россией и Белоруссией, передает НСН.

"Для Украины сейчас появляются совершенно новые современные возможности и по увеличению точности, и по увеличению радиуса действия, и относительно мощности", - сказал украинский лидер.

В начале нынешнего месяца депутат Верховной рады Андрей Билецкий рассказал, что

Порошенко рассорил страну с рядом стран НАТО из-за проведения коррупционных схем при продажах оружия.

По его словам, бывшие страны-участницы Варшавского договора не захотели продавать Киеву старое советское оружие по дешевке, когда узнали, что Порошенко использует запчасти в коррупционных целях.

"Страны-участницы Варшавского договора продавали советское оружие по бросовым ценам до того времени, как украинская армия их коррумпировала и закрыла себе такую возможность, потому что они начали выставлять фантастические цены", - уточнил парламентарий.

Кроме того, он отметил, что российские запчасти, из-за которых возник скандал, опасны для армии Украины.

"Получая запчасти из России, мы можем нарваться на диверсию, когда поставлялись заведомо бракованные запчасти, и все ломалось бы еще быстрее, чем оно и так ломалось", - заключил нардеп.

В свою очередь, журналисты Bihus.info, указывали, что Игорь Гладковский, сын соратника Петра Порошенко и секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского, участвовал в "миллионных" хищениях в оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Украины.

Ссылаясь на личную переписку, авторы утверждали, что Игорь Гладковский "примерно в 2015 году" организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники. По их информации, украинские предприятия ОПК закупали их, переплачивая в 2-4 раза.

В издании также рассказали, что в мошеннических схемах помимо Гладковского участвовали его друг Виталий Жуков, который работал в "Укроборонпроме" до 2014 года и "специалист по контрабанде" Андрей Рогоза, который якобы и раньше зарабатывал на "сомнительных оборонных контрактах".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти сведения абсурдными.

"Не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты на Украине не работают, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию. Поэтому я не в курсе деталей, но звучит это достаточно абсурдно", - заключил представитель Кремля.

В конце прошлого месяца на Украине по подозрению в госизмене задержан экс-глава Генштаба ВСУ Владимир Замана, который занимал этот пост во времена правления экс-президента Украины Виктора Януковича.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что подозреваемый генерал занимался сокращением армии, до пределов, которые ослабили оборону Украины. Среди этих мер было резкое сокращение военных а также сил ПВО, что, как заявил прокурор, оставило страну без противовоздушной защиты.

Рафаэль Фахрутдинов