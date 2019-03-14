Сварить стекло и металл? Теперь это возможно

Благодаря новым технологиям можно сделать то, что раньше казалось попросту невозможным. Например, раньше люди не могли использовать сварку для объединения двух разных материалов, таких как металл и стекло. Проблема заключалась в разной температуре плавления и степени расширения в ответ на нагрев. Исследователи из Университета Хериота-Уатта в Шотландии придумали, как решить эту проблему — они намерены создать сварочное устройство, которое объединяет материалы при помощи сверхбыстрых лазерных импульсов. Эффективность этого метода уже доказана.

До сих пор, чтобы объединить стекло и разные металлы, люди были вынуждены использовать клей. Этот метод крайне неаккуратен — вещество может легко вытечь из краев места присоединения и держать материалы настолько слабо, что со временем они начинают спадать. Также следует учитывать состав клейких веществ — химические соединения могут снижать срок службы конечного продукта.

Новый метод сварки подразумевает под собой крепление материалов при помощи коротких лазерных импульсов с пикосекундной длительностью — по сравнению с секундой, это как секунда с по сравнению с 30 000 лет. Процесс происходит при максимально тесном контакте двух материалов — так на границе двух материалов площадью всего лишь в несколько микрон создаются крохотные пятна, которые и обеспечивают прочное сцепление.

Надежность сцепления была проверена при температуре от -50 до +90 градусов Цельсия. На удивление исследователей, сварные швы остались неповрежденными, что говорит о том, что им самое время начать разработку нового поколения сварочных аппаратов. Технология найдет применение в постройке космических аппаратов, оптике и даже в медицине.

Рамис Ганиев