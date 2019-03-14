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14.03.2019
Военное обозрение

Нетаньяху обвинил Эрдогана в геноциде курдского населения

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил турецкого лидера Реджепа Эрдогана в геноциде курдского народа в наполнении турецких тюрем политическими оппонентами, передает РИА Новости.

Источник изображения: https://twitter.com/ibn_mohammad

Накануне в полицейский участок на территории Израиля была брошена бутылка с зажигательной смесью. За метание "коктейля Молотова" были задержаны двое несовершеннолетних. Кроме того, палестинские СМИ сообщили о закрытии израильскими военнослужащими входа в мечеть аль-Акса в Иерусалиме и аресте пятерых палестинцев. На фоне таких событий Эрдоган назвал Нетаньяху деспотом и обвинил в убийстве палестинских детей.

Эрдоган, тот самый диктатор, который бросает в тюрьму десятки тысяч политических оппонентов, который совершает геноцид в отношении курдского населения и оккупирует Северный Кипр, читает морали мне, Израилю и израильской армии о демократии и этике войны. Похоже на шутку

– заявил Нетаньяху.

Он добавил, что Эрдогану следует поучиться у израильтян тому, как уважать все религии и соблюдать права человека.

Напомним, мечети Аль-Акса и Куббат ас-Сахра стоят на Храмовой горе. Их возвели на руинах древних иудейских храмов, У мусульман эти мечети почитаются как третья по значимости святыня. Конфликты вокруг данного комплекса в прошлом не раз провоцировали эскалацию палестино-израильского противостояния.

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Страны
Израиль
Кипр
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
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