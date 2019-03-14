Автономный транспорт Volvo потребляет на 80% меньше энергии, чем обычные автобусы

Шведская компания Volvo делает большие прорывы в сфере автономного транспорта. Ее грузовики с автопилотом уже доказали свою эффективность, и в конце 2019 года они уже будут использоваться в Норвегии для перевозки известняка. Компания хочет повысить надежность своих автономных автобусов до такого же уровня, и начала испытывать их на специальном полигоне Технологического университета Наньянга в Сингапуре. Транспорт показывает себя с наилучшей стороны, и этому способствуют его интересные особенности.

Полигон института состоит из размеченных дорог, знаков, движущихся моделей пешеходов и станций для быстрой зарядки аккумулятора. Тестируемый автобус Volvo 7900 распознает их при помощи датчиков, камер и спутниковой системы, которая определяет его местоположение с точностью до сантиметра. Также у автобуса есть специальный блок, который отслеживает угол его наклона. Данные, собираемые всей этой электроникой, используются искусственным интеллектом для построения маршрутов, остановки при появлении пешеходов и выравнивания движения по неровным дорогам.

В салон автобуса помещается 80 пассажиров и, что интересно, он потребляет на 80% меньше энергии чем такой же транспорт с дизельным двигателем. Для зарядки аккумулятора будут использоваться станции мощностью 300 кВт, напоминающие фонарные столбы. Они установлены прямо у дорог по всей территории полигона, и обеспечивают быструю зарядку с минимальным временем простоя.

Ожидается, что тестирование докажет пригодность автобусов для движения по оживленным дорогам. Помимо Volvo, разработкой беспилотного общественного транспорта занимаются и другие компании. Например, в середине 2018 года Baidu выпустила первую партию беспилотных автобусов.

Рамис Ганиев