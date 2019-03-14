Источник: запуск "Гонцов" перенесли из-за отсутствия украинской аппаратуры

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Отправку трех низкоорбитальных спутников связи "Гонец-М" на орбиту отложили на июнь, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ракета-носитель "Рокот" должна была стартовать с космодрома "Плесецка" в мае. Однако ее запуск перенесли из-за отсутствия аппаратуры системы управления украинского производства, рассказал источник.

Как пояснил собеседник агентства, у Минобороны предполагалось взять резервную аппаратуру после проведения пуска "Рокота" с военными спутниками, однако ее передача затянулась.

"Поэтому не исключен и дальнейший перенос запуска "Гонцов-М", - добавил собеседник агентства.

По его словам, разгонный блок "Бриз-КМ" пока не отправлен в "Плесецк" и находится в центре Хруничева в ожидании украинской аппаратуры.

Ранее "Роскосмос" в своем отчете сообщил, что спутник не могут запустить с 2017 года из-за отсутствия украинских комплектующих для системы управления разгонного блока "Бриз-КМ".

Другой источник в отрасли сообщил РИА Новости, что в конце года планируется запустить еще три спутника "Гонец-М" на ракете "Союз-2.1б". В 2020 году предполагается еще один пуск "Союза-2.1б" с тремя "Гонцами-М". В 2021-2022 годах шесть спутников "Гонец-М" намечается вывести на орбиту двумя ракетами "Ангара-1.2" по три аппарата на каждой.

Глобальная низкоорбитальная спутниковая система "Гонец-Д1М" предназначена для обеспечения связи и передачи данных в удаленных и труднодоступных районах, включая территории Крайнего Севера, а также для промышленного, транспортного и экологического мониторинга. В настоящее время орбитальная группировка системы включает 12 аппаратов "Гонец-М", из которых по целевому назначению работают девять.

В июне 2014 года президент Украины Петр Порошенко запретил любое военно-техническое сотрудничество с Россией, запретив экспорт товаров военного и двойного назначения. После этого украинские предприятия перестали выполнить свои обязательства перед российскими заказчиками. Аппаратура системы управления создана на харьковском предприятии "Хартрон".