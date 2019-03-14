Украина подвела: предстартовые проблемы "Союза"

Перед стартом "Союза" выявлены проблемы с украинским прибором

Испытания ракеты "Союз" перед пилотируемым стартом состоялись не без проблем - пришлось заменить приборы, один из которых был украинского производства. На космодроме сместился график работ, однако старт "Союза-ФГ" планируется по расписанию - 14 марта.

Комплексные испытания ракеты-носителя "Союз-ФГ", на которой планируется отправить в космос новый экипаж МКС, пришлось провести дважды из-за возникших проблем. Испытания, в ходе которых проводится имитация полета ракеты вплоть до отделения космического корабля, прошли накануне после вывоза "Союза-ФГ" на стартовый комплекс Байконура. В результате, выявились ошибки в работе отдельных систем.

"Было принято решение устранить замечания и провести повторные комплексные испытания, которые сегодня успешно завершились на Байконуре", - сказал РИА "Новости" источник в ракетно-космической отрасли.

По этой причине сместился график работ на космодроме, однако старт "Союза-ФГ" переносить не планируется. "На случай подобных ситуаций в графике предстартовой подготовки имеется резервный день", - пояснил источник.

Сообщается, что в ракете заменили два прибора, на которых обнаружились неисправности. Ранее о неисправностях в ракете сообщил журналистам в среду российский космонавт, командир корабля Алексей Овчинин. "Да, была небольшая неисправность, ее заметили, заменили весь тракт", - сказал он на предполетной пресс-конференции.

Позднее стало известно, что неполадка была связана с украинским прибором системы управления ракеты-носителя "Союз-ФГ". "Был заменен прибор, изготовленный на предприятии ГНПП "Коммунар", - сказал источник РИА "Новости".

До конца эксплуатации ракет "Союз-ФГ" осталось провести три пуска, после чего пилотируемые запуски с Байконура станут проводиться на ракете "Союз-2".

Ранее Россия изготовила последнюю ракету-носитель "Союз" с системой управления, произведенной на Украине. Три оставшихся ракеты "Союз-ФГ" будут применены для запуска к МКС в 2019 году пилотируемых кораблей "Союз МС-12" (14 марта), "Союз МС-13" (6 июля) и "Союз МС-15" (25 сентября). После прекращения эксплуатации "Союза-ФГ" будут продолжаться пуски ракеты "Союз-2" с системой управления российского производства, уточнил источник.

Украинские приборы стояли и на ракете "Союз-ФГ", с которой произошла авария при запуске корабля "Союз МС-10" 11 октября 2018 года, из-за чего россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг не смогли долететь до МКС.

На харьковском предприятии "Объединение Коммунар" тогда прокомментировали информацию о том, что упавшая 11 октября ракета "Союз-ФГ" была оснащена системой управления, произведенной на этом заводе. "Мы работаем по международной космической программе, в которой участвует Европейское космическое агентство, NASA, Российская федерация. Это программа международного сотрудничества, - пояснил "Газете.Ru" источник на заводе. - Сейчас мы не изготавливаем (системы управления для ракет "Союз-ФГ"), это все ранее изготовленные заделы".

В мае 2018 года СМИ сообщали, что в резерве у Роскосмоса оставались семь ракет "Союз-ФГ" с украинской системой управления (две из них уже использованы), а с 2019 года на смену этой ракете для пилотируемых пусков должны прийти ракеты "Союз-2.1а".

13 марта 2019 года, в Испытательном учебно-тренировочном комплексе Центра подготовки космонавтов города Байконур состоялась традиционная пресс-конференция основного и дублирующего экипажей транспортного пилотируемого корабля (ТПК) "Союз МС-12".

Космонавты и астронавты ответили на вопросы журналистов и рассказали о планах предстоящей экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), о выходе в открытый космос, запланированный на май, и новых экспериментах на борту станции.

Ранее Госкомиссия утвердила экипажи корабля. В состав основного экипажа ТПК "Союз МС-12" вошли космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кук. Их дублеры - космонавт Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

Так, командир экипажа Алексей Овчинин отметил, что в рамках экспедиции на МКС запланировано порядка 300 экспериментов с российской и американской стороны:

"Направление экспериментов - медицинские, медико-биологические, дистанционное зондирование Земли. Часть экспериментов новые, остальные будут продолжены. Когда к нам прилетит наш дублирующий экипаж, нам предстоит уникальный эксперимент влияния факторов полета на организм человека, будем выполнять ультразвуковое исследование почти всех внутренних органов".

Также космонавты рассказали о выходах в открытый космос, которые предстоят экипажу. Первый из них запланирован в составе астронавтов Энн Макклейн и Кристины Кук. Для российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина внекорабельная деятельность запланирована на 29 мая.

Отдел "Наука"