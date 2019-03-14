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14.03.2019
ТАСС

Глава NASA рассказал об уникальных и прочных взаимоотношениях с Россией в космосе

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Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото
Стыковка космического грузовика Прогресс-МС с МКС. Архивное фото.
Источник изображения: © Фото : пресс-служба АО "Российские космические системы"

Джеймс Брайденстайн заявил, что у него сложились сильные партнерские связи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн назвал в среду уникальными и прочными взаимоотношения с Россией в деле освоения космоса, несмотря на политическую напряженность между двумя странами.

"Я бы сказал, что мы смогли справиться с проблемами в космосе, и я думаю, что это уникальная возможность, это уникальный канал связи. У меня сложились с главой Роскосмоса [Дмитрием Рогозиным] прочные партнерские отношения. Они [Россия] весьма полезны для нас, когда мы отправляем наших астронавтов на МКС на российских ракетах "Союз", - отметил глава NASA, отвечая на вопрос об отношениях с РФ в сфере освоения космоса в ходе слушаний в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

При этом он назвал трудным сам вопрос. Глава управления напомнил, что отношения между двумя странами в сфере освоения космоса "уходят корнями к 1975 году, [это был] разгар холодной войны", и рассказал о совместном полете американского и советского пилотируемых космических кораблей Apollo и "Союз" со стыковкой на орбите.

"Сейчас у нас есть программа МКС, и Россия очень заинтересована в партнерстве с нами применительно к нашему полету на Луну", - подчеркнул Брайденстайн. Он считает поразительным тот факт, что с начала 1970-х отношения США и России в сфере освоения космоса практически не испытывали на себе последствий политической напряженности между двумя странами, а если и появлялись проблемы, то стороны справлялись с ними.

"Прочные партнерские отношения, <...> уникальные партнерские отношения [между США и Россией], что хорошо для космоса", - заключил глава NASA.

О сотрудничестве США и РФ в космосе

Россия и США участвуют в реализации программы МКС с 1998 года в кооперации с рядом европейских стран, а также Японией и Канадой. После прекращения полетов в 2011 году американских шаттлов доставка на МКС астронавтов NASA осуществляется российскими пилотируемыми кораблями "Союз". Разработанные Институтом космических исследований РАН приборы ХЕНД, ЛЕНД, ДАН успешно работают в составе американских межпланетных аппаратов Mars Odyssey (с мая 2002 года), Lunar Reconnaissance Orbiter (с июня 2009 года), марсохода Curiosity (с августа 2012 года.) соответственно.

Кроме того, США закупает у НПО "Энергомаш" двигатели РД-180 для своих ракет Atlas V, к 28 сентября 2017 года состоялось 79 запусков ракет семейства Atlas, оснащенных российскими двигателями (шесть запусков Atlas III в 2000-2005 гг. и 73 запуска Atlas V в 2002-2017 годах). Российские ракеты-носители используются для вывода на околоземную орбиту коммерческих американских спутников.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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