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14.03.2019
Известия.ru

США назвали условия переговоров с Турцией по поставкам Patriot

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/US Army

Белый дом продолжит переговоры с Анкарой о поставках комплексов Patriot, если Турция обязуется не доводить до конца сделку о приобретении российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Об этом в среду заявила и.о. помощника министра обороны США по международной безопасности Кэтрин Уилбарген, сообщает 13 марта ТАСС. Так она прокомментировала на слушаниях в комитете вооруженных сил палаты представителей конгресса США перспективы поставок Patriot Анкаре.

9 марта Пентагон пригрозил Турции "серьезными последствиями" в случае покупки С-400. Анкара может не получить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и истребители F-35, заявил секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд.

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Турция
Продукция
F-35
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Персоны
Эрдоган Реджеп
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