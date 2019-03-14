США назвали условия переговоров с Турцией по поставкам Patriot

Белый дом продолжит переговоры с Анкарой о поставках комплексов Patriot, если Турция обязуется не доводить до конца сделку о приобретении российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Об этом в среду заявила и.о. помощника министра обороны США по международной безопасности Кэтрин Уилбарген, сообщает 13 марта ТАСС. Так она прокомментировала на слушаниях в комитете вооруженных сил палаты представителей конгресса США перспективы поставок Patriot Анкаре.

9 марта Пентагон пригрозил Турции "серьезными последствиями" в случае покупки С-400. Анкара может не получить американские зенитно-ракетные комплексы Patriot и истребители F-35, заявил секретарь министерства обороны США Чарльз Саммерс.

Анкара и Москва заключили контракт на поставки С-400 в 2017 году. Вашингтон неоднократно выступал против соглашения и угрожал Анкаре прекратить поставки уже оплаченных ею истребителей F-35. В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обратиться в Международный арбитражный суд.