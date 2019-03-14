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14.03.2019
Известия.ru

Космонавт Скворцов заявил о готовности привезти что-нибудь Овчинину на МКС

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Космонавт Александр Скворцов, который входит в дублирующий экипаж на запуск "Союза МС-12" 14 марта, сказал, что сможет привезти что-нибудь на Международную космическую станцию (МКС) своему коллеге Алексею Овчинину, если он его попросит. Об этом он заявил в среду, 13 марта, в ходе пресс-конференции.

"Я думаю, всегда сможем договориться. Если что-то попросит, привезем. Это не будет контрабандой, мы постараемся сделать это официально", — цитирует ТАСС Скворцова, который должен отправиться на МКС 6 июня.

Ранее 13 марта сообщалось, что государственная комиссия на космодроме Байконур утвердила экипаж новой экспедиции на Международную космическую станцию. В его состав вошли космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох.

Они отправятся на орбиту на пилотируемом корабле "Союз МС-12" 14 марта. Продолжительность полета составит 203 дня.

Отмечается, что утвержден и дублирующий экипаж. В него вошли Александр Скворцов ("Роскосмос"), Эндрю Морган (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство).

Всего на 2019 год "Роскосмос" запланировал запуски на МКС четырех пилотируемых кораблей "Союз-МС" и трех грузовых "Прогресс-МС".

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