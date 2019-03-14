В российских учениях "Центр-2019" примут участие казахские военные

Контингент вооруженных сил Казахстана примет участие в российских стратегических командно-штабных учениях "Центр-2019". Об этом в среду сообщил начальник Генерального Штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Российский военачальник сегодня встречался с начальником генерального штаба Казахстана генерал-лейтенантом Муратом Майкеевым, а позднее со своим армянским коллегой генерал-лейтенантом Артаком Давтяном.

После первой встречи генерал Герасимов и сообщил, что в текущем году спланирован ряд важных мероприятий по оперативной и боевой подготовке, и основное из них - участие казахстанских военнослужащих в стратегическом командно-штабном учении "Центр-2019".

Казахстан, по словам Валерия Герасимова, является основным стратегическим союзником и ближайшим партнером России в Центральной Азии. Он напомнил, что планомерно идет успешное сотрудничество не только на двусторонней основе, но и на площадках Организации договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств и в рамках Шанхайской организации сотрудничества.

Российские и казахстанские военнослужащие, по словам начальника Генштаба России, совершенствуют нашу единую региональную систему ПВО, а также осуществляют совместное планирование применения вооруженных сил России и Казахстана.

Активно развивается кроме того военно-техническое взаимодействие и подготовка военных кадров двух стран, традиционно хорошо организован обмен делегациями по различным направлениям деятельности вооруженных сил.

Генерал Герасимов не исключил практического сотрудничества с Казахстаном в борьбе против международного терроризма, ведь к этому, по его словам, располагает текущая военно-политическая обстановка.

На встрече с начальником армянского Генштаба Артаком Давтяном Валерий Герасимов отметил, что Армения приняла активное участие в восстановлении мирной жизни в Сирии. "Ваша страна одной из первых откликнулась на наш призыв и приняла активное участие в решении гуманитарных задач на территории Сирии. Признателен вам за помощь в восстановлении там мирной жизни", - заявил Герасимов.

Напомним, стратегические командно-штабные учения "Центр-2019" пройдут в августе-сентябре на территории Центрального военного округа. Это мероприятие станет главной проверкой боеготовности в этом году. В минувшем году Минобороны России провело учение "Восток-2018".

Предыдущие стратегические учения были проведены на территориях Западного военного округа - в 2017 году, Южного - в 2016 году и Центрального - в 2015-м.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов рассказывал предысторию подготовки к маневрам. До этого в войсках, по его словам, объявлялись внезапные проверки. "Первые из них проведенные в 2013 году вскрыли серьезные недостатки в подготовке войск - соединения и воинские части были как бы привязаны к своим военным городкам и ближайшим полигонам, практики перегруппировок на большие расстояния и в новые районы не имели.

Иван Петров