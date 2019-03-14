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14.03.2019
Военное обозрение

ВВС Малазии заинтересовались российским учебно-боевым Як-130

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На 15-ой Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники LIMA-2019, которая пройдет в Малайзии с 26 по 30 марта этого года, Россия покажет боевой экземпляр Як-130 вместо натурного образца самолета, сообщает РИА новости со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Источник изображения: Минобороны РФ

Как сообщает издание, российская делегация на выставке продемонстрирует боевые возможности самолета Як-130 вместо показа натурного образца самолета, как предполагалось ранее. Причиной стал запрос командования малазийских Военно-воздушных сил, которые захотели поближе познакомиться с российским самолетом по причине возможной закупки.

Учебно-боевой Як-130 не только примет участие в летной программе выставки, но также продемонстрирует свои боевые возможности.

Один из летчиков-испытателей ОКБ Яковлева будет пилотировать самолет и покажет малазийскому коллеге прямо в воздухе все возможности российского Як-130

- сообщает источник издания.

Як-130 (по кодификации НАТО: Mitten — "Рукавица") — российский учебно-боевой самолёт, разработанный ОКБ имени Яковлева для замены в Военно-воздушных силах России учебно-тренировочных самолётов Л-39. В случае ведения боевых действий самолёт способен выполнять задачи лёгкого штурмовика.

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Страны
Малайзия
Россия
Продукция
L-39
Л-39
Як-130
Компании
Минoбороны РФ
ОКБ им. Яковлева
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