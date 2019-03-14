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14.03.2019
Интерфакс-АВН

Большой противолодочный корабль "Североморск" покидает Черное море

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БПК "Североморск"
БПК "Североморск".
Источник изображения: БПК "Североморск"Фото с сайта Минобороны РФ

Большой противолодочный корабль (БПК) Северного флота "Североморск" отправился из Севастополя в дальний поход, сообщили в среду в пресс-службе Черноморского флота России.

"Целью пребывания БПК "Североморск" в главной базе Черноморского флота стало плановое техническое обслуживание и отпуск личного состава после предыдущего дальнего похода", - сказали в пресс-службе.

В Севастополе БПК "Североморск" провёл два месяца.

Ожидается, что корабль направится в Средиземное море, а затем - в место постоянной дислокации - Североморск (главная база Северного флота России).

"Североморск" вышел из Североморска в начале июля прошлого года. Он принимал участие в главном военно-морском параде в Кронштадте, выполнял задачи в Средиземном море. С конца сентября по середину декабря североморцы обеспечивали безопасность гражданского судоходства в акватории Индийского океана, Аденского залива, Красного и Аравийского морей.

"Североморск" (проект 1155) был заложен на заводе "Янтарь" в Калининграде в 1984 году. Спущен на воду в 1985 году. В составе ВМФ СССР с 1988 года. Большие противолодочные корабли проекта 1155 предназначены для борьбы с атомными подводными лодками противника в океанской зоне, обеспечения боевых действий своих подводных лодок и охранения надводных кораблей.

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Страны
Индия
Россия
Проекты
пр. 1155
СФ
ЧФ
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