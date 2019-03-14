Войти
14.03.2019
Интерфакс-АВН

СМИ сообщили об ударе российских самолетов по целям джихадистов в сирийской провинции Идлиб

178
0
0
Удар ВКС РФ
Удар ВКС РФ.
Источник изображения: Минобороны РФ

Стамбул. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Российские истребители-бомбардировщики в среду нанесли массированные авиаудары по целям группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат Ан-Нусра", запрещена в РФ) в сирийской провинции Идлиб, сообщило ливанское издание "Аль-Масдар".

По его данным, авиаудары были нанесены в нескольких районах, находящихся под контролем джихадистов возле столицы провинции - города Идлиб. Бомбардировке подверглись несколько баз и складских помещений, принадлежащих "Хайат Тахрир аш-Шам".

Источник в сирийской армии сообщил изданию, что российские самолеты также нанесли авиаудар по базе группировки возле центральной тюрьмы города Идлиб.

По словам источника, после того, как российские самолеты нанесли удары по целям террористов, на объектах произошло несколько взрывов.

Он добавил, что российские самолеты, видимо, будут продолжать бомбардировку объектов джихадистов, поскольку Сирийская Арабская Армия (САА) готовится начать свое долгожданное наступление в северной части провинции Хама и южной части провинции Идлиб.

Права на данный материал принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ливан
Россия
Сирия
Похожие новости
07.08.2018
Советскую ЗПУ-1 "подружили" с американским "Хамви"
19.01.2016
Забыли ПРО
30.10.2015
Следующей горячей точкой после Сирии может стать Кавказ - западные аналитики
05.12.2013
Пятое измерение войны
22.12.2010
Единая ВКО России: политика и стратегия
26.04.2007
"Мы же не банановая республика"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары