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14.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

В России запатентован летающий автомат для уничтожения беспилотников

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Источник изображения: fips.ru

В России запатентован беспилотник, оборудованный огнестрельным автоматическим оружием, патент на промышленный образец опубликован ФГБУ "Федеральный институт промышленной собственности".

Патентообладателем, согласно опубликованным на сайте института данным, значится АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз–Антей".

На изображениях, прикрепленных к опубликованному патенту, показан беспилотник, оборудованный автоматом.

Пользователь Livejournal под ником Dambiev отметил, что стрельбовый комплекс реализован на базе гладкоствольного карабина "Вепрь 12 Молот", обладающий 12 калибром. У оружия также есть электронный спуск, коробчатый магазин на 10 патронов.

"Аппарат делает выстрелы в автоматическом режиме, продолжая лететь с заданным курсом, а если цель не поражена, то можно продолжать движение за объектом без дополнительной корректировки курса", – отметил блогер.

По данным издания Defence.ru, разработка была создана студенческим конструкторским бюро авиамоделирования. Отмечается, что подобных разработок ранее не было ни в России, ни за рубежом.


Алексей Дегтярев

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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