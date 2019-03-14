Украинские инженеры устранили неполадки "Союз-ФГ" на Байконуре

Украинские инженеры совместно с российскими специалистами устранили неисправность в системе управления ракеты "Союз-ФГ" на Байконуре, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Специалисты украинского предприятия лично принимали участие в замене неисправного прибора и кабеля системы управления ракеты", — сказал собеседник агентства.

Неполадки были выявлены во время наземных комплексных испытаний систем ракеты на Байконуре. Работы привели к переносу на сутки обряда освящения ракеты, намеченного на 13 марта.

Украинское предприятие "Хартрон" (Харьков) производит систему управления для российской ракеты "Союз-ФГ". Всего планируется запустить еще две таких ракеты (в июле и сентябре). После этого пилотируемые миссии к Международной космической станции (МКС) будут запускаться на "Союз-2.1а", система управления которой изготовлена "Научно-производственным объединением автоматики имени Семихатова" (Екатеринбург).

Пуск "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" с космодрома Байконур (Казахстан) к МКС запланирован на 14 марта. В экипаж миссии вошли американцы Ник Хейг и Кристина Кук, а также россиянин Алексей Овчинин.