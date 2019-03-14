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14.03.2019
ТАСС

Миссия США на Луну пройдет при поддержке международных и коммерческих партнеров

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Лунный закат
Лунный закат с борта Международной космической станции.
Источник изображения: © Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин

Глава NASA Джеймс Брайденстайн пояснил, что США собираются поддерживать "постоянное присутствие" на спутнике Земли

ВАШИНГТОН, 13 марта. /ТАСС/. Миссия Соединенных Штатов на Луну пройдет при поддержке международных партнеров и частного сектора и будет действовать на постоянной основе. Об этом рассказал в среду руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн, выступая в среду на слушаниях в комитете по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США.

"Когда я встречался с нашими международными партнерами, одна из тем, которая их больше всего волновала, состояла в том, что мы снова отправляемся на Луну. На этот раз мы собираемся поступить по-другому, на этот раз мы отправимся [на Луну] с международными партнерами с коммерческими партнерами", - отметил он. В NASA рассчитывают вновь отправить человека на Луну к 2028 году.

Брайденстайн пояснил, что NASA собирается поддерживать "постоянное присутствие" на спутнике Земли. "Другими словами, на этот раз, когда мы отправимся на Луну, речь будет идти не о постоянном присутствии человека на Луне, но о работе модулей, луноходах и роботов, вместе с людьми с учетом более широкого доступа к различным районам Луны, чем когда-либо прежде, - отметил директор NASA. - Когда я говорю о постоянном [присутствии на Луне], означает, что мы собираемся остаться [там] <...>, это означает, что мы будем иметь постоянный доступ для человека к поверхности Луны всякий раз, когда нам это нужно".

Руководитель управления также подчеркнул, что в рамках миссии на Луну США собираются использовать ресурсы спутника, что является "уникальной возможностью". Главным приоритетом этой программы является создание окололунной станции Lunar Gateway. В феврале Брайденстайн на круглом столе в штаб-квартире организации в Вашингтоне сообщил о том, что американский проект освоения Луны будет включать в себя не только Lunar Gateway, но целую инфраструктуру, связывающую Землю с ее естественным спутником, вплоть до обитаемых модулей на поверхности Луны.

На слушаниях во вторник глава NASA подчеркнул, что "Россия выразила заинтересованность в разработке и внедрении многоцелевого модуля" в рамках миссии на Луну.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
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