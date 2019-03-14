Войти
14.03.2019
ТАСС

Космонавт Овчинин подтвердил устранение неисправности в ракете "Союз-ФГ"

230
0
0
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин
Космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

По его словам, после этого были проведены все необходимые проверки

БАЙКОНУР /Казахстан/, 13 марта. /ТАСС/. Неисправность, найденная в ракете-носителе "Союз-ФГ" при проверке, устранена. Об этом сообщил журналистам космонавт Алексей Овчинин во время пресс-конференции в среду.

"На госкомиссии заслушивался доклад о состоянии ракеты-носителя. Вчера при проверке была найдена неисправность, ее заменили", - отметил космонавт.

По его словам, был заменен весь тракт. После этого были проведены все необходимые проверки.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, на ракете "Союз-ФГ", которая 14 марта отправится в космос с Байконура с новой экспедицией к Международной космической станции, был заменен один из датчиков в системе управления украинского производства. По словам собеседника агентства, "замечание не было критическим, и, возможно, этот прибор менять и не надо было, но такое решение приняла комиссия в связи с тем, что запуск пилотируемый и нужно гарантировать 100%-ную безопасность".

Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" запланирован на 14 марта в 22:14 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт") космодрома Байконур. На этом корабле на Международную космическую станцию отправится новый экипаж - Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Россиянин и американец должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. Тогда экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Украина
Компании
NASA
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Похожие новости
05.12.2016
"Прогресс" подвела третья ступень "Союза"
12.07.2016
Модернизация российской рабочей лошадки-космического такси "Союз" (Popular Mechanics, США)
14.05.2014
Сверхтяжелого носителя нет и не будет
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
06.09.2011
От ракеты до заката
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары