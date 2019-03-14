Космонавт Овчинин подтвердил устранение неисправности в ракете "Союз-ФГ"

По его словам, после этого были проведены все необходимые проверки

БАЙКОНУР /Казахстан/, 13 марта. /ТАСС/. Неисправность, найденная в ракете-носителе "Союз-ФГ" при проверке, устранена. Об этом сообщил журналистам космонавт Алексей Овчинин во время пресс-конференции в среду.

"На госкомиссии заслушивался доклад о состоянии ракеты-носителя. Вчера при проверке была найдена неисправность, ее заменили", - отметил космонавт.

По его словам, был заменен весь тракт. После этого были проведены все необходимые проверки.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, на ракете "Союз-ФГ", которая 14 марта отправится в космос с Байконура с новой экспедицией к Международной космической станции, был заменен один из датчиков в системе управления украинского производства. По словам собеседника агентства, "замечание не было критическим, и, возможно, этот прибор менять и не надо было, но такое решение приняла комиссия в связи с тем, что запуск пилотируемый и нужно гарантировать 100%-ную безопасность".

Старт ракеты "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-12" запланирован на 14 марта в 22:14 мск с первой стартовой площадки ("Гагаринский старт") космодрома Байконур. На этом корабле на Международную космическую станцию отправится новый экипаж - Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох. Россиянин и американец должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. Тогда экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения.