Российский дрон-перехватчик опробуют в боевых условиях

На сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности размещены сведения о промышленном образце беспилотного летательного аппарата - перехватчика, разрабатываемого АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Управление разработкой осуществляется оператором через визор: на аппарате установлены бортовые телевизионные системы обнаружения, наведения и прицеливания. Стрельбовый комплекс реализован на базе гладкоствольного карабина "Вепрь 12 Молот" 12 калибра с электронным спуском и коробчатым магазином на 10 патронов.

Аппарат делает выстрелы в автоматическом режиме, продолжая лететь с заданным курсом, а если цель не поражена, то можно продолжать движение за объектом без дополнительной корректировки курса.

Как сообщает Eadaily, российский малый ударный беспилотник-перехватчик "Карнивора" продолжает прохождение испытаний.