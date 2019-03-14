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14.03.2019
Военно-промышленный курьер

Российский дрон-перехватчик опробуют в боевых условиях

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Источник изображения: vpk-news.ru

На сайте Федеральной службы по интеллектуальной собственности размещены сведения о промышленном образце беспилотного летательного аппарата - перехватчика, разрабатываемого АО "Концерн воздушно-космической обороны "Алмаз-Антей".

Управление разработкой осуществляется оператором через визор: на аппарате установлены бортовые телевизионные системы обнаружения, наведения и прицеливания. Стрельбовый комплекс реализован на базе гладкоствольного карабина "Вепрь 12 Молот" 12 калибра с электронным спуском и коробчатым магазином на 10 патронов. 

Аппарат делает выстрелы в автоматическом режиме, продолжая лететь с заданным курсом, а если цель не поражена, то можно продолжать движение за объектом без дополнительной корректировки курса.

Как сообщает Eadaily, российский малый ударный беспилотник-перехватчик "Карнивора" продолжает прохождение испытаний. 

Права на данный материал принадлежат Военно-промышленный курьер
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Роспатент
Проекты
БПЛА
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