Авианосец на двоих?

Германия и Франция совместно разрабатывают новый истребитель и бронетехнику, но это может стать отправной точкой для более тесного сотрудничества. Вчера, 12 марта, газета Deutsche Welle сообщила о том, что канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею совместного строительства авианосца.

"Германия и Франция уже работают вместе над будущим европейским боевым самолётом. Следующим шагом может стать начало символического проекта по созданию общего европейского авианосца, чтобы подчеркнуть роль ЕС в глобальной безопасности", — рассказала в своём эссе Аннегрет Крамп-Карренбауэр, преемник Ангелы Меркель на посту главы партии ХДС.

Рендер перспективного французского авианосца. Источник изображения: ukdefencejournal.org.uk

Меркель согласилась со многими позициями эссе, в которых Крамп-Карренбауэр предложила свои идеи по реформе Европейского Союза. При этом идея совместного авианосца уже вызвала шквал критики:

"Не поймите меня неправильно, я могу представить некоторых французских политиков, склоняющихся к той же идее, но европейский авианосец — это настолько нелепое и бессмысленное предложение, что его даже не нужно комментировать", — заявил Бруно Тертраис, заместитель директора парижского Института стратегических исследований.

"Я за укрепление европейского потенциала, конечно. Но это предложение кажется мне не очень хорошо продуманным", — высказала своё мнение Ульрике Франке, аналитик по обороне в Европейском совете по международным отношениям.

Вольфганг Ишингер, бывший посол Германии в Вашингтоне и участник Мюнхенской конференции по безопасности, предположил, что Германия на самом деле не знает, что делать с таким кораблём: "Авианосец — инструмент геополитической, военной проекции силы. Для его применения необходима чётко сформулированная национальная стратегия и понятный процесс принятия решений. Германию от этого отделяют несколько световых лет".