Ядерное оружие: Трамп собирается потрясти мир

Эксперт оценил увеличение финансирование разработок ядерного оружия в США

Соединенные Штаты собираются увеличить расходы на модернизацию своего ядерного арсенала, считая, что эти траты являются жизненно необходимыми. Активная модернизация ядерного арсенала позволяет российским экспертам предположить, что США могут выйти из Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Финансирование Национального управления ядерной безопасности США (National Nuclear Security Administration, NNSA) увеличится в 2020 году на 8,3% по сравнению с бюджетом текущего года. Одна из задач этому структурному подразделению сформулирована следующим образом - завершить в предстоящем финансовом году производство новой ядерной ракеты с боевой частью пониженной мощностью.

NNSA является полуавтономным агентством в составе министерстве энергетики США. Помимо прочего, эта структура осуществляет надзор за запасами ядерного оружия Америки. В бюджете 2020 финансового года NNSA требует $16,5 млрд, что на $1,3 млрд больше, чем было в 2019 году. На различные работы, связанные с ядерным оружием, предполагается выделение $12,4 млрд, что на 11,8 процентов больше в сравнении с 2019 финансовым годом. В этом плане следует отметить, что

запрашиваемый бюджет NNSA составляет 52% от общего бюджета министерства энергетики США на 2020 год.

"Бюджетная заявка президента США отражает сильное стремление администрации Дональда Трампа сделать ядерные возможности Соединенных Штатов первоклассными", - заявила администратор NNSA Лайза Гордон-Хэджерти.

"Это жизненно необходимое финансирование позволит нам продолжить модернизацию ядерного арсенала США, чтобы противостоять угрозам XXI века", - добавила она.

У NNSA есть в настоящее время пять главных программ модернизации ядерного оружия США, причем находящихся в стадии реализации: дальнейшее продление сроков эксплуатации ядерных бомб свободного падения типа B61-12; проектирование боевой части W80-4 для крылатой ракеты воздушного базирования большой дальности для ВВС США; модернизация боевой части W88 для баллистических ракет подводных лодок типа "Трайдент"; программа модернизации боевых частей W87-1 для межконтинентальных баллистических ракет.

Возможно, самой спорной программой модернизации американского ядерного арсенала является модификация боевых частей типа W76-2.

W76-2 относится к боевым частям баллистических ракет подводных лодок с пониженной мощностью. В начале 2018 года администрация Дональда Трампа сформулировала к ней требования в Обзоре ядерной политики. И практически сразу началось развертывание производства W76-2, причем оно осуществлялось поистине стахановскими темпами.

Уже в январе 2019 года NNSA объявило об изготовление первой боевой части. Бюджетные документы США, опубликованные 11 марта этого года, показывают, что в 2020 финансовом году производство специального боеприпаса этого типа будет уже завершено. Ранее "Газета.Ru" писала о том, что серийное производство боевых частей типа W76-2 идет полным ходом на заводе Pantax в штате Техас.

Кроме того, предполагается выделение средств на дальнейшую разработку перспективных образцов ядерного оружия.

Помимо всего прочего, планируется финансирование сложных компьютерных вычислений и это, подчеркивается американскими специалистами, является одной из главных точек приложения усилий в работе министерства энергетики США.

Тут надо отметить, что пять позиций в первой десятке рейтинга самых быстрых суперкомпьютеров мира держат американцы. На первом месте - суперкомпьютер Summit ("Вершина") из американской Окриджской национальной лаборатории минэнерго США. Второе место - у машины Sierra из Ливерморской национальной лаборатории, которая занимается ядерной безопасностью страны. Оба суперкомпьютера задействованы в разработке ядерного оружия.

В программы искусственного интеллекта в NNSA инвестируют $119 млн, $809 млн выделят на вычислительные инициативы, связанные с суперкомпьютерами (так называемая Exascale Computing Initiative), а $168 млн пойдет на исследования в сфере квантовых компьютеров.

Кроме систем оружия, бюджет NNSA включает выделение средств на программы нераспространения оружия массового поражения ($1,99 млрд, на 3,3% выше, чем в 2019 году); на персонал ($434,7 млн, на 6% выше, чем в предыдущем году); и на военно-морские ядерные реакторы ($1,6 млрд, снижение на 7,8% от уровня 2019 финансового года).

Специалисты сходятся во мнениях, что вряд ли бюджетные показатели, касающиеся ядерного оружия, будут в существенной степени откорректированы в ходе обсуждения в конгрессе США.

Камень преткновения в военном бюджете Дональда Трампа заключается в другом.

У проекта бюджета США, который в понедельник представил Дональд Трамп, очень мало шансов, чтобы стать законом, поскольку демократы, которые контролируют палату представителей конгресса США, категорически не согласны с тем, что они считают бюджетными фокусами.

Белый дом просит $750 млрд для национальной обороны, что на $34 млрд больше, чем было установлено в 2019 финансовом году. Только сугубо для министерства обороны планируется выделить $718 млрд, что больше на $33 млрд, чем в предыдущем году.

"Чтобы сохранить мир через силу, бюджет 2020 финансового года предусматривает увеличение силовых возможностей, поддержание нашего глобального доминирования и инвестиции в сферы, очень важные для будущих конфликтов, такие как космос, искусственный интеллект и гиперзвуковое оружие", - сообщил исполняющий обязанности директора административно-бюджетного управления Расс Вот.

Все споры вокруг военной части бюджета Дональда Трампа, скорее всего, возникнут по статье расходов на военные операции за рубежами США, на которые предполагается выделить $164 млрд.

Именно эту сумму некоторые финансовые ястребы на Капитолийском холме рассматривают как некий бухгалтерский трюк.

Расс Вот сказал, что это часть плана Дональда Трампа увеличить расходы на оборону и сократить невоенную сторону бюджета. В свою очередь председатель комитета палаты представителей по делам вооруженных сил Адам Смит (демократ от штата Вашингтон) и председатель бюджетной комиссии палаты представителей Джон Ярмут (демократ от штата Кентукки), назвали сумму, предназначенную на военные операции за рубежом, гигантским трюком, чтобы поддержать расходы на оборону".

Конгрессмен Мак Торнберри, главный республиканец в палате представителей по делам вооруженных сил, обладающий ключевым голосом в сфере увеличения расходов на оборону, признал, что путь Белого дома - это тупик.

"Я думаю, что идея наличия столь крупных расходов на заморские операции не является той, к которой в значительной степени надо относиться серьезно", - заявил он на прошлой неделе.

"Я полагаю, к планам США по модернизации своего ядерного арсенала надо отнестись со всей серьезностью и, вполне возможно, творчески пересмотреть некоторые отечественные программы", - рассказал "Газете.Ru" бывший первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ, председатель Экспертного совета комитета по обороне Государственной думы генерал-лейтенант Александр Бурутин.

В то же время, по мнению военачальника, надо избежать возможного втягивания России в любую разновидность гонки вооружений и дополнительных бюджетных ассигнований на оборону.

"Однако кроме всего прочего, существует реальная опасность возобновления ядерных испытаний", - добавил генерал.

По мнению Александра Бурутина, в условиях масштабной модернизации ядерных боевых частей перед американцами объективно встает проблема проведения их натурных испытаний. Моделирование (даже на имеющихся суперкомпьютерах) не даст ответа на вопрос об их гарантированной надежности в случае применения.

"Не готовятся ли американцы выйти из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний? Логика говорит - а почему бы и нет?" - заключает генерал.

Михаил Ходаренок