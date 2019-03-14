Эффектная учебная атака китайских кавалеристов попала видео

Учебную атаку китайских квалеристов показали на видео. Это особое подразделение кавалерийского батальона 76-й Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

На видео можно понаблюдать за уверенными и эффектными действиями военнослужащих. Все происходит в горах. Именно в Тибетском автономном районе и служит особое подразделение. Кавалеристы патрулируют приграничные территории на западе и северо-западе страны.

Служба в данном регионе экстремальная, потому что здесь особые природные условия. Высота - более четырех тысяч метров, поэтому ощущается нехватка кислорода. Так что в основном в кавалерийский эскадрон призывают местных жителей. И лошади здесь тоже местные, приспособленные к жизни в горных условиях, пишет Военное обозрение.

Кавалеристы не только умело скачут на лошадях, но и применяют стрелковое оружие на скаку. Также они вооружены и шашками.

Светлана Цыганкова