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14.03.2019
Российская газета

Эффектная учебная атака китайских кавалеристов попала видео

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Источник изображения: rg.ru

Учебную атаку китайских квалеристов показали на видео. Это особое подразделение кавалерийского батальона 76-й Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

На видео можно понаблюдать за уверенными и эффектными действиями военнослужащих. Все происходит в горах. Именно в Тибетском автономном районе и служит особое подразделение. Кавалеристы патрулируют приграничные территории на западе и северо-западе страны.



Служба в данном регионе экстремальная, потому что здесь особые природные условия. Высота - более четырех тысяч метров, поэтому ощущается нехватка кислорода. Так что в основном в кавалерийский эскадрон призывают местных жителей. И лошади здесь тоже местные, приспособленные к жизни в горных условиях, пишет Военное обозрение.

Кавалеристы не только умело скачут на лошадях, но и применяют стрелковое оружие на скаку. Также они вооружены и шашками.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат Российская газета
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Страны
Китай
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