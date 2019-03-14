В Сибирь впервые поступила боевая машина "Ртуть-БМ"

Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Ртуть-БМ" поступил на вооружение мотострелкового соединения 41 Общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области. Боевая машина "Ртуть-БМ" предназначена для защиты живой силы и техники.

Современный комплекс РЭБ развертывается в месте вероятного артиллерийско-ракетного удара. Чтобы противник не смог его обнаружить, "Ртуть-БМ" включается в момент огневого удара на миллисекунды. Системы радиоконтроля противника просто не успевают ее вычислить. Электроника практически мгновенно определяет рабочую частоту вражеского радиовзрывателя. Она посылает сигнал, который приводит к детонации заряда.

- "Ртуть-БМ" базируется на бронированном гусеничном шасси МТ-ЛБ, благодаря чему имеет достаточно высокие характеристики подвижности, - сообщает пресс-служба ЦВО. - На развертывание комплекса уходит не более 10 минут, в боевой расчет составляют два человека.

Комплекс подавляет до шести радиоканалов одновременно и способен непрерывно работать до шести часов.

Еще несколько лет назад "Ртуть-БМ" была строго засекречена. Первая информация о ней появилась в конце 2013 года, когда концерн "Радиоэлектронные технологии" передал в войска первые десять новейших боевых машин РЭБ.

Наталья Граф (Кемерово)