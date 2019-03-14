Войти
14.03.2019
Российская газета

В Сибирь впервые поступила боевая машина "Ртуть-БМ"

252
0
+1
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Новейший комплекс радиоэлектронной борьбы "Ртуть-БМ" поступил на вооружение мотострелкового соединения 41 Общевойсковой армии ЦВО, дислоцированного в Кемеровской области. Боевая машина "Ртуть-БМ" предназначена для защиты живой силы и техники.

Современный комплекс РЭБ развертывается в месте вероятного артиллерийско-ракетного удара. Чтобы противник не смог его обнаружить, "Ртуть-БМ" включается в момент огневого удара на миллисекунды. Системы радиоконтроля противника просто не успевают ее вычислить. Электроника практически мгновенно определяет рабочую частоту вражеского радиовзрывателя. Она посылает сигнал, который приводит к детонации заряда.

- "Ртуть-БМ" базируется на бронированном гусеничном шасси МТ-ЛБ, благодаря чему имеет достаточно высокие характеристики подвижности, - сообщает пресс-служба ЦВО. - На развертывание комплекса уходит не более 10 минут, в боевой расчет составляют два человека.

Комплекс подавляет до шести радиоканалов одновременно и способен непрерывно работать до шести часов.

Еще несколько лет назад "Ртуть-БМ" была строго засекречена. Первая информация о ней появилась в конце 2013 года, когда концерн "Радиоэлектронные технологии" передал в войска первые десять новейших боевых машин РЭБ.


Наталья Граф (Кемерово)

Права на данный материал принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
МТ-ЛБ
Компании
КРЭТ
Похожие новости
14.08.2018
Российские комплексы РЭБ взорвали управляемые снаряды в полете
11.04.2016
Александр Гончар опроверг информацию о том, что в его действиях нашли состав преступления
09.03.2016
«Ртуть» защищает войска
10.04.2015
Сюрприз для противника
13.03.2015
Новые системы РЭБ для вооруженных сил
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары