Британия набирает новый батальон легендарных стрелков-гуркхов

Министерство обороны Великобритании сформировало 3-й батальон Королевских гуркхских стрелков. Это подразделение получит статус специализированного и начнет набор до конца этого года.

Источник изображения: Пресс-служба ВС Великобритании

Формирование нового подразделения, состоящего из гуркхов, стало первой этапом в выполнении плана от 2015 года, в рамках которого будет создано до пяти специализированных пехотных батальонов. Эти боевые единицы созданы для передачи опыта и обучения специальной подготовке, а также для действий в различных уголках мира.

На протяжении более 200 лет гуркхи были неотъемлемой частью британских вооруженных сил и демонстрировали исключительные военные качества и боевой дух, со 100%-й степенью прохождения через базовую подготовку.

Гуркхов собираются активно задействовать в корпусе быстрого реагирования НАТО. Для этого на базе подразделения будут созданы подразделения военных инженеров и связистов. Расширение Королевского гуркхского стрелкового полка позволит непальским солдатам получить больше возможностей для карьерного роста, включая повышение по службе и увеличение шансов на полноценную 24-летнюю карьеру в армии.

Министр обороны Марк Ланкастер заявил:

Гуркхи, как солдаты, заслужили выдающуюся репутацию за свое мастерство и храбрость, благодаря векам служения и жертвенности

Справка:

Гуркхи являются одним из местных народов, населяющим Непал. Их название происходит от имени индуистского воина — Гура Горакнатха. Во время эпохи колониальных войн были отнесены к так называемым "воинственным народам".

Благодаря отваге этого небольшого этноса Непал так и не стал полностью протекторатом Соединенного Королевства. Боевые качества непальских бойцов настолько произвели впечатление на англичан, что в 1815 году они начали набор добровольцев в специальные подразделения.

Гуркхи принимали участие почти во всех войнах, которые вела Великобритания. Среди прочего они сражались в Индии и Афганистане, на фронтах Первой и Второй Мировых войн, принимали участие в операциях в Ираке и различных миротворческих миссиях. Именно высадка десанта непальских стрелков позволила прорвать оборону аргентинцев на Фольклендах.

Отдельно касаясь Второй Мировой войны, непальские воины проявили в ней отвагу. Всего на стороне Короны сражалось 250 000 гуркхов, 52 000 из них пали в бою.

Конкурс в подразделение огромен – до сотни человек на место. Отбор бойцов ведется в горных районах Непала. Одним из самых заметных символов бойцов-гуркхов является знаменитый клинок кукри, с которым непальцы никогда не расстаются.

Однако, несмотря на активное участие гуркхов в боевых действиях, они долгое время были понижены в правах по сравнению с обычными офицерами и рядовыми британской армии. В частности, до 2007-го года их пенсия составляла всего треть от суммы, выплачиваемой англичанам. А получать гражданство Соединенного Королевства люди, проливающие за него кровь, стали только в 2006-м.

Подразделения гуркхов существуют также в ряде бывших британских колоний и протекторатов, в частности в Индии, Брунее, Сингапуре – в последнем они составляют 13% от полицейских сил и являются одним из столпов безопасности страны, охраняя высшие должностные лица и выполняя антитеррористические функции.

В начале 2000-х бригада гуркхов постоянно сокращалась – ее численность была уменьшена до 2500 человек, и шли слухи о полном отказе от подразделения. Однако последние годы британская армия пытается восстановить свой растерянный за последние годы боевой потенциал. И увеличение числа непальских стрелков – один из признаков изменившейся ситуации.