Войти
14.03.2019
ТАСС

Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС

236
0
0
Астронавт NASA Кристина Кох, космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг
Астронавт NASA Кристина Кох, космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ТАСС

На орбиту отправятся космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох

БАЙКОНУР/Казахстан/, 13 марта. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Байконур утвердила новый экипаж длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Он отправится на орбиту на пилотируемом корабле "Союз МС-12" 14 марта, сообщили в среду журналистам в Роскосмосе.

"В состав основного экипажа утверждены космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох", - отметили в госкорпорации.

Планируется, что продолжительность полета составит 204 суток. В качестве дублирующего экипажа утверждены космонавт Александр Скворцов (Роскосмос) и астронавты Эндрю Морган (NASA), Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Они уже дублировали экипаж экспедиции МКС-58/59, который отправился на орбиту 3 декабря.

Экспедиция МКС-59/60, в состав которой войдут космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин, а также астронавты NASA Ник Хейг и Кристина Кох, отправится на орбиту 14 марта в 22:14 мск. Овчинин и Хейг должны были прибыть на станцию еще в октябре 2018 года, однако не смогли этого сделать из-за аварии ракеты-носителя "Союз-ФГ" 11 октября. Тогда экипаж не пострадал, поскольку штатно сработала система аварийного спасения.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что в ракете "Союз-ФГ", которая стартует к МКС 14 марта, пришлось заменить украинский датчик, к которому возникли замечания.

Права на данный материал принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Украина
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Роскосмос
Проекты
Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз РН
Похожие новости
12.10.2018
Научную программу на МКС скорректируют по срокам из-за аварии "Союза"
05.12.2016
"Прогресс" подвела третья ступень "Союза"
14.05.2014
Сверхтяжелого носителя нет и не будет
27.12.2012
Владимир Поповкин: «Я не против оппозиции»
15.08.2012
Полет к Луне на палочке верхом?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары