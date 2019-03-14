Войти
14.03.2019
Известия.ru

Альтернативу Microsoft Office создали в Нижегородской области

227
0
0
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В технопарке "Анкудиновка" в Нижегородской области создали отечественную альтернативу Microsoft Office. Разработку презентуют на XII Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса.

Как рассказал вице-губернатор Евгений Люлин, чьи слова приводит ИА "НьюсНН", это многофункциональный портал для совместной работы, управления документами и проектами. Он называется "Наш офис". Программу уже используют 90 стран мира.

Разработчики программы рассчитывают, что их участие в Партнериате поможет найти новых деловых партнеров и привлечь инвестиции в разработки. Среди участников форума — представители не только российских регионов, но и ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованиям Microsoft, Россия является лидером по внедрению компаниями искусственного интеллекта. В России искусственный интеллект внедряют 30% компаний, а в Европе и США в среднем 22,3%.

Права на данный материал принадлежат Известия.ru
Материал размещен правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
AI
ИТ
Похожие новости
03.05.2018
Олег Рязанцев: «Цифровизация – это выход на новый уровень производства»
29.05.2017
Полковник Уорк и военный искусственный интеллект
06.06.2016
"Интернет вещей — входной билет в элитный клуб развитых держав"
15.01.2015
Технологическая безопасность: инновационная составляющая
27.04.2012
Николай Долженков: «Наша задача — научить беспилотники летать как стая птиц»
06.07.2010
Основные проекты Франции в области разработки беспилотных летательных аппаратов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.03 05:00
  • 2
Крейсер "Маршал Устинов" преодолел условные минные заграждения на выходе в Баренцево море
  • 14.03 04:56
  • 2
В России не нашли денег на скрытые подлодки
  • 14.03 04:54
  • 1
Российские оборонные предприятия планируется привлечь к производству оборудования для ТЭК
  • 14.03 04:33
  • 1
Призраки над Дамаском
  • 14.03 00:25
  • 7
Заветная "цифра" ЦРУ
  • 13.03 22:10
  • 2
"Роскосмос" начнет разработку "антигравитационного двигателя"
  • 13.03 22:01
  • 1
Пользователи высмеяли учения ВМСУ: "Опять всех рыб победили"
  • 13.03 21:49
  • 3
Переговоры с Японией по теме островов продолжаются, "решенных модальностей нет" - Песков
  • 13.03 21:21
  • 1
Сербский министр заявил, что страна никогда не вступит в НАТО
  • 13.03 20:24
  • 114
На "Абрамсы" с "Трофи" в Европе Россия ответит Т-72Б3 с КАЗ Т09-А6
  • 13.03 19:41
  • 21
Реактивная снайперская винтовка РФ получит автомат наведения
  • 13.03 19:24
  • 1
Шойгу проверил, как в Северодвинске строят современные корабли и подлодки
  • 13.03 19:11
  • 1
Двигатель ПД-14 готов стать главным козырем проекта МС-21
  • 13.03 19:07
  • 1
Трамп предложил направить в 2020 финансовом году $9,6 млрд на работу Пентагона в киберпространстве
  • 13.03 19:00
  • 1
Генштаб планирует удары