Альтернативу Microsoft Office создали в Нижегородской области

В технопарке "Анкудиновка" в Нижегородской области создали отечественную альтернативу Microsoft Office. Разработку презентуют на XII Петербургском Партнериате малого и среднего бизнеса.

Как рассказал вице-губернатор Евгений Люлин, чьи слова приводит ИА "НьюсНН", это многофункциональный портал для совместной работы, управления документами и проектами. Он называется "Наш офис". Программу уже используют 90 стран мира.

Разработчики программы рассчитывают, что их участие в Партнериате поможет найти новых деловых партнеров и привлечь инвестиции в разработки. Среди участников форума — представители не только российских регионов, но и ближнего и дальнего зарубежья.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованиям Microsoft, Россия является лидером по внедрению компаниями искусственного интеллекта. В России искусственный интеллект внедряют 30% компаний, а в Европе и США в среднем 22,3%.