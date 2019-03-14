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14.03.2019
Военно-промышленный курьер

За провокационными заявлениями Японии стоят США – Герой России

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Источник изображения: vpk-news.ru

"Ослабление нашего контроля над Курильскими островами облегчит свободу действий иностранному военному флоту - а это угроза Магадану, порту в Охотске, это проход с севера к устью Амура и возможность высадки десанта. Кроме того, это поставит под удар все наши морские коммуникации в Охотском море", - заявил председатель президиума "Офицеров России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Комментируя военные учения России на Курильских островах, как сообщили EADaily в пресс-службе Общероссийской организации "Офицеры России", Сергей Липовой сказал:

"Учения, проводимые нашими войсками, являются малочисленными и не представляют никакой угрозы безопасности Японии. Кроме того, мы о них предварительно уведомили, то есть поступили, как всегда, в полном соответствии со всеми международными нормами. Что касается японского протеста, то на это внимания можно не обращать - у них смысл жизни заключается в том, чтобы протестовать против любых наших действий на Южных Курилах…

Я уже не раз говорил - острова, в особенности Кунашир, обеспечивают нам безопасность тихоокеанского побережья. Вражеский флот не сможет пройти мимо - он будет уничтожен российской авиацией. Именно поэтому крайне важно проводить там на регулярной основе военные учения, поскольку провокационные заявления Японии, за которыми стоят США, требуют укрепления нашей обороноспособности в этом регионе".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Проекты
Военные учения
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