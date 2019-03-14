В США прошли испытания планирующей мини-бомбы GBU-69/B

Авиация США в скором времени получит на вооружение новейшие высокоточные боеприпасы. Как сообщает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании Dynetics, 12 марта силы спецопераций США совместно с ВВС провели первый этап испытаний миниатюрной планирующей корректируемой авиационной бомбы GBU-69/B.

Источник изображения: dynetics.com

Разработку боеприпаса GBU-69/B , ранее известного как Small Glide Munition (SGM), заказало Командование специальных операций США (SOCOM), затем к разработке присоединилось Командование специальных операций Военно-воздушных сил (AFSOC). Длина боеприпаса - 1,06 метра, диаметр 11,4 сантиметра. Авиабомба оснащена раскладывающимся крылом размахом 71 сантиметр. При сбросе с самолета бомба способна планировать на расстояние до 37 километров. GBU-69/B при массе всего 27 кг содержит 16 кг взрывчатого вещества.

Электронная "начинка" SGM состоит из модуля GPS и системы лазерного наведения. Боеголовка имеет два режима подрыва: контактный (при попадании в цель) и активацию на заранее заданной высоте.

Источник изображения: dynetics.com

Первый этап испытаний признан успешным. Сброс бомб проводились с AC-130 Spectre/Spooky - тяжелого самолета огневой поддержки. Боеприпас поразил все намеченные цели, используя спутниковое и лазерное наведение. При этом были отработаны функции переназначения цели уже после сброса бомбы и отмена атаки. До конца этого года планируется отработать применение боеприпаса с беспилотников.