Генерал США: Одесса и Румыния станут следующими целями РФ

Одесса и Румыния могут быть в дальнейшем оккупированы Россией, если НАТО не будет наращивать свой потенциал в Черном море, приводит esk Noviny заявление бывшего американскими сухопутными силами в Европе Бена Ходжеса.

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Ходжес отметил, что альянс должен четко представлять, с какими угрозами он сталкивается, так как от этого зависит его будущее и будущее европейских стран.

Если североатлантическая организация будет достаточно реалистична в их оценке, она сможем противостоять им

– сказал он в Праге.

По его словам, странам НАТО необходимо продолжить борьбу с терроризмом, при этом не следует забывать о противостоянии России и Китаю.

Генерал заявил, что Москва для достижения своих целей будет использовать "любые разногласия и трещинки" в НАТО. В этой связи альянсу необходимо наращивать свои силы в Черноморском регионе.

Это именно та область, где России наиболее агрессивна. И если Запад ничего не сможет поделать с аннексией Крымского полуострова, то следующими целями станут Одесса и Румыния. Эти территории будут тоже оккупированы

– предсказал Ходжес.

Он также указал на то, что сплоченность стран – один из наиболее важных факторов для реализации программы сдерживания. В то же время необходимо укреплять общеевропейскую оборону и вкладывать средства в военную инфраструктуру. При этом генерал вновь повторил, что полномасштабная война между США и Китаем может начаться в течение ближайших 10 лет.

В начале 2019 года Ходжес заявил, что в случае войны с Китаем Соединенные Штаты не смогут помочь Европе в противостоянии восточному соседу, потому что у Вашингтона "нет возможности одновременно воевать на Тихом океане, продолжать сдерживать российскую агрессию и делать всё остальное".

В настоящее время Бен Ходжес является экспертом по разработке стратегии в вашингтонском Центре анализа европейской политики.