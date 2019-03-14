Призраки над Дамаском

Зачем США вернули в сирийское небо F-117

Пентагон вернул в небо истребители F-117 NightHawk. Четыре машины применялись во время операции в Сирии, где они были развернуты еще в 2017 году. Один "Призрак" (название F-117 на сленге ВВС США, которое досталось в наследство от неосуществленного проекта F-19 GhostRider) даже попал в некое происшествие. Пилот не смог дотянуть до базы и был вынужден экстренно посадить борт на ближайшем аэродроме.

В российских средствах массовой информации и экспертном сообществе уже поспешили посмеяться над тем, что Пентагон вынужден вернуть в воздух "летающее старье". Формально F-117 NightHawk были выведены из эксплуатации, хотя и не списаны, еще в 2008-м.

Между тем небо Сирии уже давно активно используют другие "невидимки" – истребители пятого поколения F-22. Официально Пентагон развернул эти машины в 2014 году, задолго до появления в Арабской Республике российского воинского контингента. За пять лет "двадцать вторые" выполнили сотни боевых вылетов, нанося высокоточные удары по позициям боевиков запрещенного в России "Исламского государства".

В конце прошлого года в сирийском небе, помимо F-22, появился и еще один истребитель-"невидимка". ВВС Израиля впервые применили в бою недавно полученные F-35. Между тем Сирия не стала учебным полигоном стелс-истребителей. Сирийские С-200 во время массированного налета ВВС Израиля обстреляли неопознанную цель с малой отражающей поверхностью. Спустя несколько часов официальные лица израильского Минобороны заявили, что один F-35 действительно вышел из строя после столкновения с птицей и якобы инцидент произошел за пару недель до налета.

Куда летали, кого бомбили?

Осенью прошлого года авиационный журнал Combat Aircraft Monthly опубликовал достаточно подробный репортаж с авиабазы "Аль Дафра" в Абу-Даби, где базируется 380-е экспедиционное авиакрыло ВВС США. Именно его летчики ведут воздушную операцию в небе Сирии.

“ Как самолет-невидимка F-117 значительно лучше "Раптора" F-22, считают американские эксперты ”

Основная ударная сила 380-го – истребители F-22. На момент написания статьи машины принадлежали 94-й экспедиционной истребительной эскадрилье. В журнальном тексте нет точного количества "Рапторов", но с учетом организационно-штатной структуры летных частей и подразделений американских ВВС можно предположить, что в Сирии работало от 16 до 20 F-22. Кроме "Рапторов", в составе авиакрыла нет ударных машин. Остальные самолеты соединения – топливозаправщики КС-10, самолеты ДРЛО Е-3, а также стратегические беспилотные разведчики.

Если внимательно изучить статью, можно узнать, что еще прошлым летом Пентагон убрал из сирийского неба основные рабочие лошадки – многофункциональные истребители F-15E и F-16, тогда как с 2001-го именно эти машины выполняли максимум работы по наземным целям.

Может возникнуть мысль, что в небе Сирии и Ирака она уже не ведется. Но в журнале приводятся интересные данные: в мае прошлого года за 17 дней F-22 нанесли 132 авиаудара. Главным оружием "Рапторов" стали бомбы малого диаметра GBU-39 SDB. Стоит напомнить, для чего Пентагон развернул в Сирии F-22. В 2014-м эти машины планировалось применять для ударов по объектам вблизи Дамаска. Хотя официальные лица американского военного ведомства этого и не признавали, "Рапторы" бросили на самое опасное направление, поскольку вокруг Дамаска сирийские военные развернули наиболее сильные позиции ПВО. Как известно, столицу Арабской Республики прикрывают системы "Бук-М2Э" и "Панцирь-С1".

Зона особого авиариска

Почему именно F-22 остался в Сирии? Ответ очевиден. Российские военные создали в САР так называемую зону запрещенного доступа, по классификации НАТО – A2/AD, то есть Anti-access/area denial. Для этого на авиабазе "Хмеймим" развернуты современные радиолокационные комплексы, зенитная ракетная система С-400, ЗРПК "Панцирь" и другие средства ПВО. В этой ситуации Пентагон, по всей видимости, пытался решить две задачи. Первая – не допустить воздушных инцидентов и минимизировать риск для своих боевых самолетов. В отличие от F-15 и F-16 у "Раптора" есть шанс уйти от современных российских средств ПВО.

Вторая, она же наиболее важная задача, – научиться работать в зонах A2/AD, установленных противником. Впервые у ВВС США появился шанс поработать с современными РЛС и зенитными системами российского производства. Для решения этой задачи и потребовался F-117.

Возвращение "Призрака"

F-117 – весьма специфическая боевая машина. Она создавалась для решения одной задачи – проникновения через эшелонированную ПВО и поражения особо важной цели. Хотя "Призрак" и считается истребителем, в его арсенале вообще нет оружия "воздух-воздух". Еще в конце 70-х США столкнулись со сложной ситуацией. Советскую ПВО в Восточной Европе не могли пробить даже сверхзвуковые SR-71. В Пентагоне рисовали красивые картинки, как "БлекБерд" проходит над ГДР, поворачивает в сторону Польши и выходит в направлении Балтийского моря. Но по факту на такую операцию американские военные так и не решились. Более того, SR-71 всегда ходили строго "по ленточке", намеренно не нарушая воздушное пространство СССР.

А вот F-117 смог бы пройти там, где не справлялся SR-71. Его главным оружием стали не только фюзеляж и крылья, выполненные по технологии радиолокационной незаметности, но и весьма современная система радиотехнической разведки и анализа ситуации. В зависимости от типа радиолокационной станции и параметров ее излучения "Призрак" определял, насколько он видим для противника в текущий момент. Также комплекс радиотехнической разведки использовался для сбора информации и записи показаний об электромагнитной обстановке в районе действий.

Следует отметить, что в 2008-м F-117 не были списаны. Машины вывели в резерв. "Призраков" разместили в закрытом ангаре и постоянно осуществляли их обслуживание. Первые фотографии летающих F-117 появились пару лет назад.

Гриф секретности с этих самолетов до сих пор не снят. Несмотря на высокую популярность "Призраков", которых показывали в кино и на различных авиашоу, до сих пор нет даже достоверных тактико-технических характеристик истребителя. При этом важно отметить – американские эксперты однозначно считают: как самолет-невидимка "Призрак" значительно лучше "Раптора". Там где "двадцать второй" засветится на радаре, "сто семнадцатый" сможет пройти незамеченным.

Коллекция разведданных

Согласно публикации датского авиационного издания Scramble машины были развернуты в 2017 году. Какие же задачи в сирийском небе решали четыре F-117? Указывалось, что самолеты использовались для решения специальных задач. При этом в полет машины уходили с бомбами GBU-39 на борту. Но нет упоминания, что их применяли. Можно предположить, что "Призраки" использовались для нанесения ударов. Но по каким целям? Как уже было сказано выше, в Сирии работает больше десятка F-22. Получается, что "сто семнадцатые" должны были бомбить некую особо важную цель. Но с учетом возможностей F-117 речь может идти только об ударе по авиабазе "Хмеймим" или президентскому дворцу в Дамаске.

Понятно, что такие предположения относятся скорее к ненаучной фантастике. Значит, "Призрак" выполнял задачи радиоэлектронной разведки. С учетом высоких возможностей "невидимки" он может оказаться в местах, недоступных для американских самолетов-разведчиков типа RC-135.

Классический прием американских ВВС в годы холодной войны – это вызвать резкую ответную реакцию советских ПВО и ВВС. К примеру, к границе приближается самолет-разведчик, который готовится ее нарушить. В ответ советская сторона поднимает перехватчики, включает дополнительные радиолокационные средства, приводит в боевую готовность зенитные ракетные комплексы. В этот момент за всем происходящим начинает следить американский самолет радиотехнической разведки. Его экипаж зачастую получал уникальные разведданные. В частности, во время инцидента с корейским "Боингом-747" над нейтральными водами как раз барражировал RC-135.

Покинули ли Сирию F-117 в 2017-м? Скорее всего нет. В прошлом году и в нынешнем появлялись фотографии этих машин, выполняющих полеты в Неваде. Их экипажи готовились к предстоящей боевой работе. И если F-117 остались, то их работа пришлась на осень прошлого и начало нынешнего года. В это время небо Сирии нельзя было назвать спокойным. Израильские военные почти непрерывно наносили авиационные удары по объектам на сирийской территории. ПВО отвечала как могла.

Можно предположить, что в это время "Призраки" как раз собирали разведданные: следили за сирийской ПВО, а самое главное – наблюдали и фиксировали действия российских военных.

Павел Иванов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 9 (772) за 12 марта 2019 года