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14.03.2019
Деловая газета "Взгляд"

Американские эсминцы сочли реальной угрозой для России

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Источник изображения: Corey Barker/U.S. Navy/Reuters

Американские эсминцы типа Arleigh Burke, вооруженные крылатыми ракетами морского базирования, представляют "реальную угрозу" для России, заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин.

"Arleigh Burke – это эсминец УРО (с управляемым ракетным оружием), который как раз имеет до 98 ракет-перехватчиков, крылатых ракет, ракет для борьбы с подводными лодками, противокорабельных ракет", – отметил эксперт, передает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал "Звезда".

Согласно действующей программе по развитию американского флота, к началу 2040-х годов он будет иметь в своем составе от 84 до 96 эсминцев этого типа. "Угроза эта реальная", – подчеркнул Козин.

Arleigh Burke – тип эскадренных миноносцев четвертого поколения. Эсминцы строятся по заказу ВМС США с 1988 года.

В декабре президент Владимир Путин говорил, что власти примут дополнительные меры для достижения эффективного результата в сфере разработок новейших систем вооружения для армии и флота.


Алина Назарова

Права на данный материал принадлежат Деловая газета "Взгляд"
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Arleigh Burke
Персоны
Путин Владимир
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